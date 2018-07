Horóscopo para hoy 19 de julio 2018 Jueves, 19 de julio de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

ARIES

Podrá contar con la ayuda de la pareja en un asunto favorable a los hijos. En cambio, pueden surgir diferencias con un familiar en alguna de sus propuestas.



TAURO

En caso de padecer algún malestar de salud, podrá contar con la ayuda y comprensión de la familia. En cambio, evite tratos importantes en el medio laboral.



GÉMINIS

Se ven alentados asuntos en beneficio de los hijos, dándose un vivo entendimiento con ellos. Ahora bien, cuidado con algunos aspectos económicos.



CÁNCER

Aproveche la jornada para incentivar el trato con los suyos, ya que se dará un entendimiento más fluido, sobre todo en algunos temas económicos.



LEO

Mercurio en Leo, favorable con la Luna, aviva su estado anímico y su capacidad para comunicarse. Aunque a última hora acusará más algunos problemas.



VIRGO

Podrá agilizar algunos asuntos de dinero, gracias a que recibirá apoyo. De todos modos, preste atención a los gastos generados por un proyecto de su interés.



LIBRA

La Luna en Libra, favorable con Mercurio, le permite sacar mejor partido de un asunto puesto en marcha no hace mucho y que responde a sus intereses.



ESCORPIO

Dispondrá de ayuda en el medio profesional para abordar algunas dificultades. De todos modos, es preferible no afrontar problemas a última hora.



SAGITARIO

Procure volcarse en dar impulso a un asunto de su interés, en especial agilizando el trato con personas involucradas. Tenderá a darse una comunicación fluida.



CAPRICORNIO

Cultive relaciones en el ámbito profesional que permitan abordar una operación económica que toma relevancia. Pero cuidado en las colaboraciones.



ACUARIO

Avive el diálogo con la pareja, pues reinará el entendimiento. Por el contrario, sus propuestas pueden no ser demasiado bien recibidas en el trabajo.



PISCIS

Jornada de facilidades para las relaciones en el ámbito laboral. En especial, ello puede beneficiar una operación agilizada en las últimas semanas.