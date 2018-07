Chelsea le mete presión a Hazard

Jueves, 19 de julio de 2018

El flamante entrenador del equipo inglés, el italiano Sarri, dijo que quiere reunirse “cara a cara” con el crack belga para que le diga si va a emigrar a otra liga.





El flamante entrenador del Chelsea, el italiano Maurizio Sarri, aseguró que espera hablar cara a cara con el mediocampista belga Eden Hazard, una de las estrellas que dejó el Mundial Rusia 2018, para saber si puede contar con él a lo largo de la temporada.



En su primera rueda de prensa como técnico del Chelsea tras reemplazar la semana pasada a su compatriota Antonio Conte, Sarri elogió a Hazard, al que consideró uno de los mejores futbolistas de Europa.



“Hazard es un jugador de muy alto nivel. Espero lograr mejorarlo”, dijo Sarri, que se encontrará con el jugador belga para hablar sobre su futuro. “Una conversación telefónica sin contacto visual no da seguridad”, explicó el italiano. “Quiero encontrarlo cara a cara para descubrir qué es lo mejor para todos”, añadió Sarri.



Hazard fue uno de los mejores jugadores del Mundial de Rusia, donde lideró a Bélgica hasta un histórico tercer puesto. Sin embargo, al final del certamen dejó abierta la posibilidad de abandonar el Chelsea, posiblemente hacia el Real Madrid, aunque los “blues” no lo liberarán por una cifra menor a los 226 millones de euros (unos 263 millones de dólares).



Un factor negativo para quedarse en el Chelsea para Hazard es que el club inglés no se clasificó para la Champions League, motivo que podría argumentar para forzar un traspaso.