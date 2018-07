Tassano reconoció a los ganadores de la instancia local

Jueves, 19 de julio de 2018

El intendente entregó certificados a los jóvenes deportistas que pasaron al zonal provincial en el marco de la clasificación al Nacional Evita.



“Una faceta del deporte es aprender, otra entrenar, la otra es competir, pero también hay que reconocer, y esta es la primera vez que se hace un reconocimiento en la instancia local, lo cual nos parecía justo y lógico”, expresó el titular del Ejecutivo municipal.







En un acto encabezado este miércoles por el intendente capitalino, Eduardo Tassano, la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (MCC) hizo entrega de reconocimientos a los ganadores de la instancia local de los Juegos Deportivos Correntinos 2018, en el marco de una de las etapas clasificatorias a los Juegos Nacionales Evita.

El acto tuvo lugar en la sede de la Subsecretaría de Deportes, ubicada en el barrio Hipódromo, y contó con la presencia del secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile; y los secretarios de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano; y de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco; entre otros funcionarios y deportistas presentes.

“Nos tocó organizar en Capital la primera etapa de los Juegos Correntinos del que están saliendo los campeones para el zonal provincial. Es un primer gran desafío que tuvimos, coordinando todo con el Gobierno provincial, y estamos muy contentos porque es la primera vez que se entregan reconocimientos en una instancia local”, dijo Tassano.

Seguidamente, el intendente recalcó que “una faceta del deporte es aprender, otra entrenar, la otra es competir, pero también hay que reconocer, y esta es la primera vez que se hace un reconocimiento en la instancia local, lo cual nos pareció justo y lógico, además de conocernos con nuestros deportistas capitalinos y prepararnos para la competencia zonal provincial”.

Asimismo, se refirió también a un suceso que tendrá a la ciudad como uno de los destinos escogidos. “Corrientes fue elegida una de las 16 ciudades del interior por donde pasará en agosto la antorcha de los Juegos Olímpicos de la Juventud que va a tener lugar en Buenos Aires en el mes de octubre”, señaló.

Por su parte, el secretario de Deportes de la Provincia consideró importante acompañar a las autoridades municipales. “Que estén entregando certificados a los ganadores de esta primera etapa es darle prestigio a los Juegos Deportivos Correntinos, porque no se espera que estén en la instancia nacional o en el medallero, ya hay un reconocimiento a los que están haciendo por el deporte”, manifestó.

Terrile indicó que los Juegos Deportivos Correntinos movilizan a alrededor de 70 mil personas en toda la provincia y que la Provincia le destina un presupuesto importante. La idea es que nuestros 700 deportistas que clasifiquen puedan llegar a los Nacionales de Mar del Plata y competir en pie de igualdad con sus pares de todo el país. Ojalá que tengamos la suerte de traer la mayor cantidad de medallas a la provincia, más allá de que lo importante es la competencia”.

Con respecto al paso por Corrientes de la antorcha de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizarán en octubre en Buenos Aires, manifestó que “va a ser una atracción turística que tengamos este evento, para lo cual estamos teniendo una mesa de enlace con la Municipalidad, así que trabajando juntos y en equipo, al igual que con Nación”.

En tanto que Guillermo Solari, entrenador del equipo de vóley playa campeón, integrado por Paloma Giménez y Antonella Suárez, señaló que “hicimos una buena preparación en las canchas que montó la Municipalidad en la playa Arazaty, las cuales cuentan con red, están marcadas y tienen un cuidador, por lo que se puede entrenar muy bien. Las chicas que ganaron tienen 12 y 13 años, participan en el Argentino sub 14 y estamos confiados que en el zonal provincial y la final vamos a andar muy bien”.



PRESENCIAS

Del acto también participaron los subsecretarios municipales de Deportes, Ramón Vallejos y de Coordinación de Políticas Sociales, Marcos Hanke; la directora general de Desarrollo Local Deportivo, Cecilia Romero Delfino; la ciclista correntina Cristina Greve (doble medallista en los Juegos Odesur de Cochabamba 2018); entrenadores, familiares y deportistas reconocidos.



DISTINGUIDOS

- Fútbol: Puche F.C (sub 14 masculino), Deportivo Caridi (sub 16 masculino), Las Margaritas (sub 14 femenino) y Deportivo Popular (sub 16 femenino).



- Vóleibol: Córdoba (sub 17 femenino), Colegio Arturo Illia (sub 17 masculino), Club Regatas Corrientes (sub 15 femenino) e Instituto Adventista (sub 15 masculino).



- Beach Volley: Paloma Giménez y Antonella Solari (sub 14 femenino), Carlos Barnechea Dib y Alan Sujoluzky (sub 14 masculino).



- Básquet: Club San Martín (sub 15 y sub 17 masculino 5x5), Club El Tala (sub 16 femenino 3x3), La Aplanadora (sub 14 femenino 3x3).



- Hockey (femenino): Quilmes (sub 14) y Curupay (sub 16).



- Handball: Luda (masculino sub 14), Perón Juventus (femenino sub 14), Perón Juventus (femenino sub 14) y Perón Juventus A (masculino sub 14).



- Rugby: San Patricio (masculino sub 16).



- Ajedrez: Lautaro Montenegro, Matías Cúneo, Juan Manuel Navarro, Gerónimo Alarcón, Romina Caro y Candela Quintana (sub 14), Justo Gómez Belcastro, Sixto Arrejin, Bautista Echavarría, Lucas Díaz, Sofía Sandoval y Macarena Romero (sub 16).