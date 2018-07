Tassano recibió a representantes de la lucha contra el paco

Jueves, 19 de julio de 2018

El intendente conversó en su despacho con representantes de la Red de Madres en lucha contra el consumo del paco de Ciudad Oculta, y con la titular de los grupos de autoayuda Luz de Vida y Madres en Lucha, quienes pusieron en conocimiento las acciones que llevan adelante.





El jefe comunal propició la continuidad del diálogo en pos de un trabajo mancomunado para combatir este flagelo.



Eduardo Tassano recibió este miércoles en su despacho a Bilma Acuña y Abel Meza, representantes de la Red de Madres en lucha contra el consumo del paco de Ciudad Oculta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); y a Natalia Ruiz Díaz, titular de los grupos de autoayuda Luz de Vida y Madres en Lucha de Corrientes. En la ocasión, se produjo una conversación amena y fluida, con intercambio de conocimientos y pareceres, en la cual el intendente manifestó la predisposición de la gestión que encabeza en cuanto a la continuidad del diálogo, en búsqueda de trabajar juntos para combatir esta problemática, que afecta a jóvenes de distintos puntos del país, indiscriminadamente.

En la reunión se trataron temas concernientes a la contención, asistencia y recuperación de adictos al paco, sobre la concientización y prevención, como así también acerca de acciones concretas y mancomunadas entre diversos órganos estatales y organizaciones sociales en cuanto a la temática.

“Se trató de ver qué tipos de trabajos se están realizando en el municipio y dar a conocer cuál es nuestra actividad con la comunidad Madres en Lucha sobre el trabajo que venimos realizando”, indicó Natalia Ruiz Díaz. “Buscamos lograr un servicio en red. Traemos esta propuesta para trabajar con los distintos entes”, puntualizó.

Los representantes de las distintas organizaciones se mostraron satisfechos por el recibimiento de parte de Tassano, tras el encuentro del que también participaron el viceintendente, Emilio Lanari; el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano; el director general de Consumo Problemático de la Municipalidad, Gustavo Adolfo Gómez; y la concejala Mercedes Mestres. “Estamos muy agradecidos por la apertura que tuvo el intendente de recibirnos, de escuchar las cosas que hacen falta y para lo que todavía no estamos preparados, respecto de esta problemática tan dolorosa como lo es la adicción al paco”, subrayó la titular de Madres en Lucha.

“De aquí en más, buscamos lograr articular actividades en conjunto, desde lo que ellos no pueden ofrecer en cuanto a recursos humanos como de cualquier tipo de acción que pueda ayudar. Buscamos lograr la desintoxicación de los chicos para que puedan encausar sus vidas y que también las familias tengan respuestas fehacientes para resolver este problema”, señaló.



“HUBO UNA MUY BUENA PREDISPOSICIÓN”

“La verdad es que nos vamos muy contentos por la respuesta del intendente y de sus colaboradores porque hubo muy buena predisposición”, resaltó por su parte, Abel Meza, presidente de la asociación civil David e integrante de la Red Madres en lucha contra el consumo del paco de Ciudad Oculta.

“Algo que pasó en la reunión, y que no suele suceder en otras ciudades que visitamos, es que fueron muy sinceros al hablar de lo que hay y de lo que falta. Por lo general, cuando uno va a otros lugares, mencionan lo que sí se hace, pero no reconocen lo que aún hay por hacer”, valoró.

“Nosotros hacemos hincapié en un trabajo en red, porque esto es una lucha de la comunidad, de todos los sectores; y también acerca de la necesidad de un protocolo de intervención, para que cada uno sepa qué hacer cuando se encuentren con el caso de un chico que consume”, dijo Meza.

“Apuntamos a la prevención y a la toma de conciencia. Es importante cuando el Estado toma conciencia de que esto puede pasar en su provincia, en su ciudad. Existen altos índices de consumo de paco en Chaco, Formosa, en Rosario y en la ciudad de Santa Fe, y por supuesto en la ciudad de Buenos Aires”, describió.