El detenido por homicidio se negó a declarar

Miércoles, 18 de julio de 2018

Lo aseguró su abogado defensor. El sospechado Miguel Angel F. (foto), seguirá arrestado en la comisaría Primera. En su casa había un cuchillo que habría sido usado en el crimen





Seguramente Mario Bardessono jamás pensó que luego de hacer unas compras en un supermercado, encontraría la muerte. El inesperado final fue perpetrado por un sujeto, quien lo interceptó en el estacionamiento del lugar y le asestó una certera puñalada en el cuello, que terminó por acabar con la vida del pobre hombre. Por el tremendo asesinato fue arrestado un conocido de Bardessono, Miguel Angel F., quien ayer se abstuvo a declarar, según lo indicó su abogado Hermindo González.

La feroz y fatal agresión ocurrió alrededor de las 21:45 del lunes, cuando Bardessono salía de hacer unas compras y se dirigía hacia su vehículo, que estaba estacionado dentro del predio del comercio por calle Tucumán.

La fiscal del caso, Sonia Meza, indicó que según las cámaras de seguridad se pudo ver que Bardessono fue alcanzado por el sujeto, hubo un breve forcejeo y tras ello, el homicida se va del lugar. El ataque fue visto por un ciudadano y personal policial que estaba como guardia privada en el supermercado. Si bien el homicida fue perseguido, este logró abordar un automóvil y huir rápidamente. No obstante, los agentes lograron anotar la patente y características del coche, gracias a lo cual se logró detener a un sospechoso: Miguel Angel F., quien tiempo atrás trabajó junto a Mario Bardessono en el Banco de Corrientes. Debido a que a la víctima nada se le robó, desde un principio se descartó que haya sido un intento de robo y se apunto que habría sido por razones personales, que en la prensa se adjudicó a un presunto triángulo amoroso entre los hombres con la exesposa del homicida. Mujer que aparentemente también era compañera de trabajo de la víctima.“Hubo un encuentro anterior, entre la víctima con una mujer, que pudo haber sido el desencadenante”, afirmó el abogado.EPC180718-015F07

Debe señalarse, en ese sentido, que Miguel Angel F. actualmente trabajaba como funcionario en la Secretaría de Información Parlamentaria del Concejo Deliberante de Corrientes. Este dato no es menor, debido a que en el caso se encuentra secuestrado el coche de un concejal, ya que se cree que este vehículo fue utilizado por el sospechoso para huir. Una vivienda, ubicada por Misiones al 900, fue allanada y de allí se confiscaron prendas de vestir y un cuchillo de gran tamaño, el cual habría sido usado para matar al trabajador bancario. Hasta el momento el sospechado se encuentra en la comisaría Primera y se negó a declarar, hasta tener conocimiento de todas las pruebas.



Investigan supuesto robo de auto



Durante la tarde de ayer, la Policía tomó conocimiento del robo de un automóvil que habría ocurrido en la capital correntina.

El coche en cuestión es de marca Chevrolet, color gris. Presuntamente habría sido sustraído detrás de la escuela “Doctor Luis Federico Leloir”, en inmediaciones al barrio Cacique Canindeyú.

Algunas fuentes extraoficiales sostuvieron que detrás de la mencionada institución, dos sujetos a mano armada intimidaron al conductor, luego de interceptarlo en cercanías a la escuela.

Para evitar ser lesionado, el hombre huyó del lugar y los malvivientes se fueron con el rodado en su poder.

Ante ello, el damnificado llamó a la Policía y se comenzó a realizar un rastrillaje por la zona.

Debido a que la investigación se está llevando adelante, las autoridades prefirieron no ahondar en detalles, para no entorpecer la pesquisa.

Como el hecho aconteció en un horario de mucha circulación de personas y vehículos, hay varios testigos de lo ocurrido.

Se desconoce, en este sentido, si la víctima fue a radicar la debida denuncia.

A pesar de ello, está confirmada la apertura de la investigación mencionada.