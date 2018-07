Un joven de 21 años apareció muerto en una plaza

Miércoles, 18 de julio de 2018

Al trágico final se le suma un dato curioso: horas antes, su hermana había estado dos días desaparecida.





Que nadie haya visto algo es lo que los padres de Joaquín Martínez no pueden creer ni aceptar por estas horas. El joven de nacionalidad paraguaya tenía 21 años y el jueves, tras salir de su casa para ir a la facultad, murió sentado en el piso, debajo de un árbol, de la plaza Unidad Latinoamericana, ubicada en la intersección de Av. Medrano y Costa Rica.





Los investigadores están tratando de reconstruir la última hora y media de vida de Joaquín: a las 18.45 salió de su casa, en Cabrera al 4000, y a las 20.15 fue determinada su muerte por una médica del Same. Entre el domicilio y el lugar del hecho hay solo cuatro cuadras de distancia.



Los padres buscan, a través de la difusión del caso, tratar de que aparezcan testigos. En el lugar donde apareció el cuerpo no se encontraron rastros de agresión alguna, aunque el informe preliminar de autopsia detectó un golpe en la cabeza.



Otro dato particular, que también se investiga para chequear si tiene algún tipo de relación con la muerte de Joaquín, es la desaparición de su hermana, Sara, que pasó 48 horas fuera de su casa. La chica, de 14 años, regresó sana y salva. Pero el jueves todo volvió a ser drama en la casa de Joaquín.



Según sus padres, el joven había salido rumbo a la facultad. Pero nunca llegó. Pudieron saber que un grupo de chicos que caminaba por la zona lo vio con dificultades respiratorias y avisó a un policía. Ya estaba en la plaza, donde finalmente murió.



"Pensaban que se había drogado porque había un vómito al lado. La policía tomó muestras de eso y de una botella de Gatorade, que es lo que siempre tomaba él", contó Sonia, madre de Joaquín.



Nicolás, el padre del joven muerto, confirmó un detalle singular que podría estar relacionado al fatal desenlace: "Dejó escrita una frase en la pared de su dormitorio, en inglés, que decía 'este soy yo, quiero volver a casa, usted debe saberlo'. No sabemos qué quiso decir con eso. Antes de irse, yo estaba cocinando, y le pregunté si se iba a la facultad y me dijo que sí".



En tanto, la Fiscalía N°62, a cargo de Ariel Yapur, dictó el secreto de sumario y los padres de la víctima no saben el motivo. Ellos aguardan por las imágenes que puedan haber captado las cámaras de seguridad de la zona para finalmente saber qué le sucedió a su hijo.



Por otro lado, denuncian que ni el teléfono de celular de Joaquín ni su tablet estaban con él, aunque sí su cuaderno.