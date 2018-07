El silencio de Cristina Kirchner reaviva especulaciones en el Senado

Miércoles, 18 de julio de 2018

Legisladores de otros bloques creen que podría faltar a la sesión del 8 de agosto. En su entorno aseguran que estará y votará a favor de la ley. El factor Francisco.





Cristina Kirchner opinó en los últimos meses a través de su cuenta de Twitter de todos los temas de la agenda pública: inflación, tarifas, off shores, pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, ajuste, prisión de Lula, elección en México. Pero obvió llamativamente uno: el aborto. Nada dijo del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que trata en estos días el Senado, lo que disparó una serie de versiones y especulaciones en la Cámara alta.



La ex presidenta se mostró históricamente en contra de la legalización del aborto. Pero el mismo día que la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley -el pasado 14 de junio- Cristina pareció dar un giro de 180 grados en su histórica posición.



Fue a raíz de un tuit de la bancada del FPV del Senado, que ella integra. En ese mensaje, el bloque anunciaba que "en su totalidad votará a favor de la media sanción de Diputados".



Desde la propia cuenta de la ex presidenta, incluso, el mensaje fue retuiteado ese mismo día.



Eso fue todo. Desde ahí nada dijo. En su entorno mencionaron que el cambio de posición se debía a su hija Florencia, feminista declarada. "Mi hija me hizo ver cosas que yo no veía", explicó alguna vez Cristina.



Ante las nuevas especulaciones, y frente a una consulta de Clarín, fuentes cercanas a la ex presidenta insistieron este miércoles con que el 8 de agosto estará presente en la sesión en la que se tratará la ley de aborto y que votará a favor.



Pero en otros bloques del Senado empezó a especularse con que Cristina en realidad podría ausentarse el día de la votación. Es más: se dice que ni los propios integrantes de su bloque están seguros de qué hará.



Clarín intentó comunicarse con el jefe de la bancada del FpV, Marcelo Fuentes, pero no contestó las llamadas.



Hay versiones también sobre cómo votaría otra senadora K, la rionegrina Silvina García Larraburu. Pero desde su entorno dijeron que se "trata de una operación que instalaron". A García Larraburu y a la camporista Ana Claudia Almirón se las describe en el Senado como "incomodas" con el proyecto, aunque lo acompañarían.





De acuerdo con un relevamiento realizado por Clarín, 30 senadores se muestran en contra de la legalización, 29 a favor, más una abstención y 12 indefinidos.



Eventuales faltazos el día de la sesión o más abstenciones pueden cambiar las mayorías.



Se especula, incluso, con qué hará Carlos Menem, quien no suele asistir a todas las sesiones. El sector que está a favor de que prospere la media sanción de Diputados buscaría que justo el 8 de agosto no vaya a la sesión.



A senadores antiabortistas, en cambio, el riojano les habría trasmitido su posición a "favor de la vida", lo que los hace esperanzar con que sí asistirá y votará en contra.





En el colectivo "Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito" dicen estar seguros de que los 9 senadores del FpV votarán a favor de la ley, lo que significaría que Cristina Kirchner y Silvina García Larraburu también lo harán.



Como es público, en sus 8 años de mandato la ex presidenta nunca habilitó el debate por el aborto. En 2013 rechazó una propuesta de Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada oficialista en el Senado, para hacer ley un protocolo para interrupción del embarazo en casos de violación, en linea con un fallo de la Corte Suprema de Justicia.



El año pasado, en su campaña por una banca en el Senado, recordó que sufrió un aborto espontáneo en el quinto mes de un embarazo y que quedó "muy traumatizada". Católica, en varias oportunidades en los últimos años se manifestó en contra del aborto.





En su cuenta de Twitter no se refiere al aborto. Pero en los últimos meses mencionó al menos dos veces a Francisco. Una fue para decir que le había gustado ("mucho") su mensaje a los jóvenes en el domingo de Ramos. La otra para destacar el "liderazgo universal" del Papa.