La muerte de Nisman "es consecuencia directa de la impunidad de los criminales extranjeros"

Miércoles, 18 de julio de 2018

El presidente de la entidad, Agustín Zbar, reclamó celeridad a la Justicia y acciones concretas al Gobierno.





En un nuevo aniversario del atentado a la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que dejó como saldo 85 fallecidos y más de 300 heridos, la entidad renovó este miércoles su reclamo por Justicia, le exigió al Gobierno “acciones concretas” y afirmó que la falta de esclarecimiento de la muerte del ex fiscal Alberto Nisman es una consecuencia directa “de la impunidad de los criminales extranjeros”.





“Seguimos atentamente la investigación por la muerte violenta de Natalio Alberto Nisman, indudablemente ligada a su tarea como titular de la Unidad Fiscal AMIA, allí entregó su vida. La insoportable demora y la confusión que rodea al esclarecimiento de su muerte son una consecuencia directa de la impunidad de los criminales extranjeros”, aseguró el titular de la AMIA, Agustín Zbar.





Bajo el lema “En tiempos de impunidad, hacer memoria es exigir justicia”, el acto contó con la conducción del periodista Luis Novaresio. Como cada año desde 1995, a las 9:53, hora del estallido, sonó la alarma recordando el hecho. Además se leyeron los nombres de las 85 víctimas que dejó la explosión de la bomba en la sede ubicada en la calle Pasteur 633, del barrio porteño de Once, mientras que la madre de Nisman, Sara Garfunkel, colocó una rosa en homenaje a su hijo.



Si bien no estuvo presente el presidente Mauricio Macri, en el lugar estuvieron la vicepresidenta, Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, entre otros funcionarios.



Además, estuvo presente el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Nicolás Almagro, quien dio un fuerte mensaje contra la impunidad y el antisemitismo.



Durante su discurso, Zbar planteó varios reclamos, tanto a la Justicia como al Gobierno de Mauricio Macri, y acusó al kirchnerismo de querer “cerrar la investigación en el plano internacional con el memorándum firmado con Irán en enero de 2013”.



“Sería fundamental un acuerdo democrático para nunca más confiar en una potencia extranjera no democrática, que oprime a su pueblo, discrimina a las mujeres, castiga brutalmente a las minorías sexuales. Teocracia negadora del genocidio nazi y del derecho de Israel a existir”, fustigó.



Asimismo, reclamó “hacer más para atrapar y traer a los acusados para que sean juzgados aquí” y resaltó: “Hay que decirlo con mucha fuerza y claridad: sabemos quiénes tomaron al decisiones de poner la bomba y quiénes la ejecutaron. Sabemos que Teherán usó agentes diplomáticos en Buenos Aires para concretar el atentado”.



“Es necesario empezar a romper de una vez por todas con ese círculo vicioso de impunidad que lo único que hace es dilapidar los logros de la investigación, sembrar confusión e instalar la idea de que en la causa AMIA nunca hubo nada, de que estamos a fojas cero, como se dijo cuando se intentó justificar la firma del Memorándum con Irán”, añadió.



Zbar también le pidió al Poder Ejecutivo “acciones concretas que demuestren de una vez y en forma definitiva que la causa AMIA es de verdad una causa de Estado, en la que deben involucrarse los tres poderes”.



“Todos tenemos que hacer más. LA Argentina tiene que hacer más para lograr la solidaridad internacional porque no es la única república occidental que ha sufrido el terrorismo. Las naciones de bien se unen en la lucha de este flagelo”, sostuvo.





Por su parte, Almagro fustigó tanto la impunidad como los ataques a la comunidad jurídica, y envió un fuerte mensaje a los países de la región.



“No podemos admitir ninguna impunidad. El terrorismo es sinónimo de cobardía y de salvajismo. Es la muestra del lado oscuro del ser humano. Y el antisemitismo también es sinónimo de cobardía. No tiene lugar en nuestro lugar. Es también cobarde ser tolerante o permitimos con expresiones de antisemitismo o con cualquier manifestación agraviante con el ser judío. Todos los Estados de este continente tienen obligación jurídica y moral de actuar para no permitir eso", señaló.