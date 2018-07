Los convocados del Sub 20 para ir a L´Alcudia Miércoles, 18 de julio de 2018 La AFA publicó la lista con los 23 juveniles citados por Lionel Scaloni y su ayudante Pablo Aimar. No hay representantes de RIver, Independiente ni Huracán.



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció hoy la lista de convocados de la Selección Sub 20 del entrenador Lionel Scaloni y su ayudante Pablo Aimar, con 23 jugadores -sólo uno del exterior-, para el torneo de la L´Alcudia, en Valencia, España.



Lo llamativo es que no hay convocados de River, Huracán e Independiente, entre otros, que habitualmente suelen estar en los combinados albicelestes.



Los convocados son: Fausto Vera (Argentinos); Agustín Almendra, Leonardo Balerdi, Gonzalo Maroni y Matías Rosales (todos de Boca); Enzo Barrenechea y Aníbal Moreno (Newell´s); Gastón Ávila, Francesco Lo Celso, Alan Marinelli y Rodrigo Pasquini (todos de Rosario Central); Matías Palacios, Elías Pereyra, Adolfo Gaich y Federico Gattoni (todos de San Lorenzo); Alvaro Barreal (Vélez); Andrés Ayala, Facundo Mura y Nazareno Colombo (Estudiantes); Lautaro Morales (Lanús); Francisco Alvarez (San Martín de San Juan); Tomás Durso (Gimnasia); y Facundo Colidio (Inter de Italia).



Esta Selección se entrenará una semana a partir de este miércoles y dentro de una semana viajará a Valencia, luego de realizar amistosos contra las Reservas de Argentinos Juniors e Independiente.



El fixture del torneo marca que Argentina enfrentará, a partir del domingo 29, a Venezuela, Selección de Murcia, Mauritania e India, mientras que lunes 6 serán las semifinales y el miércoles 8 de agosto, la final.