Habilitan el aguinaldo dorado y desde mañana se paga el plus remunerativo Martes, 17 de julio de 2018 Desde hoy el Banco de Corrientes habilita el Aguinaldo Dorado. En tanto, mañana se empezará a abonar el plus remunerativo de julio.









El gobernador Gustavo Valdés confirmó días atrás, a través de su cuenta de twitter (@gustavovaldesok), el inicio del pago con aumento del plus remunerativo de julio, que se incrementó a $4.500 y se abonará a partir del miércoles 18. En este sentido, el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, afirmó que el monto de inversión que realiza la Provincia en este beneficio creció un 27 por ciento de un mes a otro y acumula una suba del 40% en el año.



Mientras que hasta junio pasado el Gobierno Provincial inyectó mensualmente $285 millones para el pago del adicional remunerativo, con la decisión del Mandatario de elevar este beneficio de $3.550 a $4.500 a partir de julio, el monto de inversión creció de $285 millones a $360 millones.



Aguinaldo Dorado



Los trabajadores provinciales tendrán disponibles los montos a partir de este martes. Vale recordar que esta opción de préstamo electrónico es de acceso inmediato, mediante los cajeros automáticos de la Red Link o Home Banking.



Se trata del adelanto del “aguinaldo dorado” solo para trabajadores provinciales no nacionales. El mismo podrá gestionarse a través de cajeros automáticos.