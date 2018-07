Surgen nuevos detalles de su separación de Pampita y Pico Martes, 17 de julio de 2018 La ruptura entre la conductora y el ex tenista ya es un hecho pero ellos aún evitan el contacto con la prensa. Mudanzas en marcha y el deseo de seguir separados.





La separación de Carolina “Pampita” Ardohain y Pico Mónaco sigue sumando capítulos ese al silencio de sus protagonistas.



La modelo debería regresar esta semana a conducir su programa Pampita Online para la pantalla de KZO –recordemos que el programa ya terminó en Telefe pero continúa en el otro canal–.



Por su lado, Pico Mónaco grabó el jueves pasado su programa Con amigos así pero se encargó de esquivar a la prensa para poder evitar hablar de su separación.



Lo cierto es que el ex tenista pasa sus días en la casa de Nordelta que compartía con Pampita durante los fines de semana ya que, al parecer, ella no terminó de sacar sus cosas del departamento en el que vivían juntos en Palermo.



Según reveló La Pavada, el deportista no quiere saber nada con una posible reconciliación y así se lo hace saber a su entorno. Sin embargo, por parte de Carolina, creen que ella aún espera en hacerlo cambiar de postura.