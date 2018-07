Scarlett Johansson renunció a la película donde iba a interpretar a un hombre trans Martes, 17 de julio de 2018 La actriz abandonó la película “Rug and Tug”, luego de la polémica generada y las críticas de activistas que cuestionaron su idoneidad para el papel. En el comunicado, agradeció que el diálogo sobre la inclusión en Hollywood continúe.



La actriz estadounidense Scarlett Johansson anunció hoy en un comunicado que, tras la polémica suscitada, abandona la película Rub and Tug, en la que iba a encarnar a un hombre transgénero.



“A la luz de las recientes preguntas éticas planteadas en torno a mi casting como Dante ‘Tex’ Gill -el personaje protagonista de la historia-, he decidido retirarme respetuosamente del proyecto“, dijo Johansson en un comunicado remitido a la revista Out.



“Nuestra comprensión cultural de las personas transgénero continúa avanzando, y he aprendido mucho de la comunidad desde que hice mi primera declaración sobre mi casting y me di cuenta de que era insensible. Tengo una gran admiración y amor por la comunidad trans y agradezco que el diálogo sobre la inclusión en Hollywood continúe“, añadió la actriz, quien se había defendido recordando que Jared Leto y Felicity Huffman, entre otros colegas, también habían interpretado a personajes transexuales.



La intérprete recuerda que según GLAAD, la principal organización de EEUU que ayuda a dar visibilidad a los derechos LGBTTTIQ, ese tipo de personajes cayeron un 40 por ciento en 2017 respecto al año anterior, sin representación de personajes trans en ningún lanzamiento de los grandes estudios.



“Aunque me hubiera encantado la oportunidad de involucrarme en la historia y la transición de Dante, entiendo por qué muchos sienten que debería ser retratado por una persona transgénero, y estoy agradecida de que este debate, aunque controvertido, haya desencadenado un diálogo más amplio sobre diversidad y representación en el cine”, afirmó Johansson.



“Creo que todos los artistas deben ser considerados igual y justamente. Mi productora, These Pictures, persigue activamente proyectos que entretienen y empujan los límites. Esperamos con interés trabajar con cada comunidad para llevar estas historias conmovedoras e importantes al público de todo el mundo”, concluyó.



La cinta, basada en hechos reales, gira en torno a la figura de Dante “Tex” Gill, un hombre transgénero nacido como Lois Jean Gill que regentaba una red de salones de masajes en Pittsburgh (Pensilvania).