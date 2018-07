“Me destruyó la vida durante 10 años” Martes, 17 de julio de 2018 La ex modelo contó que el conductor de “PH, Podemos hablar” se burló de ella por las cirugías que se realizó luego de sufrir violencia de género y quedar desfigurada.



La ex modelo Raquel Mancini reapareció en una entrevista y aprovechó para recordar el pasado de Andy Kusnetzoff como notero del programa Caiga Quien Caiga (CQC) y aseguró que le “destruyó la vida durante 10 años“.



“Andy Kusnetzoff me destruyó la vida durante 10 años y ahora se hace el demagogo. Siento que me saqué un peso de encima. ¿Sabés lo que es ver llorar a toda mi familia por las cosas que decían de mí?”, contó Mancini.



El enojo de Mancini surgió luego de que Luciana Salazar, quien participó en PH, Podemos hablar, hizo mención a una cirugía estética a la que se había sometido, frente al conductor, que no emitió palabra.



“Que se siente una mina y te diga eso, que vos no digas nada y ahora te hagas el demagogo. ¿Te olvidás? ¿Tenés mala memoria? A mí no me joden más. Que la gente te conozca y que se acuerde quién sos”, disparó Mancini contra Kusnetzoff, en diálogo con Infobae.



“Me molesta la actitud de Andy de que ahora se hace el demagogo cuando a mí me hizo llorar durante tanto tiempo hablando de mi boca y sin saber lo que de verdad me había pasado“, insisitió.



La ex modelo había contado años atrás que sufrió violencia de género y los golpes de quien era su pareja le desfiguraron la cara. “Hace 12 años me había hecho una cirugía en la boca, me habían puesto silicona y ese mismo día me comí una piña. Ahí, se me desfiguró la cara, porque además tenía brackets que me lastimaron aún más tras el golpe. (Kusnetzoff) estaba terminando CQC y ya tenía Perros de la calle, no es que estaba en el colegio y me hacía bullying. Cada vez que hablaba de mí, decía cosas terribles y yo me iba llorando de todos lados cuando lo escuchaba hablar”, relató.



En marzo, Anamá Ferreira también había hecho un fuerte descargo contra el conductor: “Has levantado ahora una bandera y te quería recordar que me hacías BULLYING durante años cuando hacía CQC y gracias a vos no me llamarán más para hacer TV porque vos me pusiste el monte sobre mi manera de hablar eras el canchero de CQC”. Ante esto, Kusnetzoff salió a pedir disculpas y ambos terminados reconciliados.