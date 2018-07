Stanovnik: “Jamás se negocia con la muerte de nadie”

Martes, 17 de julio de 2018

Más de 330 mil personas se concentraron en Itatí para venerar a la Patrona de Corrientes. Con presencia masiva de devotos, hubo un fuerte pronunciamiento contra el proyecto que se debate en el Senado nacional.







“Debemos volver con el firme propósito de vivir una vida santa, esa que jamás negocia con la muerte de nadie y está dispuesta siempre a dar la suya para que el otro viva”, fue el mensaje de monseñor Andrés Stanovnik a los más de 330 mil fieles que se reunieron en Itatí para venerar a la Virgen Morena por el aniversario 118º de la Coronación Pontificia.



La tradicional procesión náutica fue uno de los momentos más emotivos en la jornada festiva. Minutos después de las 10, miles de fieles partieron desde la Basílica hasta la Costanera de la localidad, acompañando a la imagen de Itatí para que se encuentre con la Virgen de Caacupé.

Mientras tanto, decenas de embarcaciones esperaban en el río Paraná el encuentro de la Virgen Morena con la imagen proveniente desde Paraguay. Entre los saludos de pañuelos y aplausos, los miles de fieles se trasladaron en procesión hasta la Basílica para escuchar la misa central.





A los devotos de toda la provincia, Misiones, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Buenos Aires, otros puntos del país y fieles de Brasil, Paraguay y Uruguay, Monseñor les pidió: “Sé santo, sé santa”, es la mejor palabra que Ella desea que resuene en nuestro corazón al retirarnos de esta peregrinación y regresar a la vida cotidiana de nuestros hogares y lugares de trabajo”.

En otro pasaje de la homilía, manifestó: “Devoto de la Virgen: vale toda vida y qué importante es ‘Salvar las dos vidas’. Un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, jamás estará de acuerdo en quitarle la vida a nadie, menos a un ser humano inocente”.



La importancia de cuidar las dos vidas fue una de las frases que se escucho en cada una de las misas que se dieron en la Basílica de Itatí, en referencia al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que cuenta con media sanción de Diputado y está siendo debatido en el Senado.

Todo esto quedó reforzado con la homilía de monseñor Stanovnik, quién en otro párrafo, señaló: “Los que creemos en Jesús y somos devotos de la Virgen de Itatí nos sumamos a todos aquellos que proponen debatir y aprobar programas que atiendan a la madre vulnerable, sobre todo a las embarazadas adolescentes, y a todas aquellas que padecieron un embarazo no deseado. Y decimos no rotundo a los proyectos que proponen la muerte como si fuera la solución para la vida”.

Y agregó: “No nos dejemos engañar cuando nos proponen que (el aborto) es bueno, saludable y verdadero eliminar a una criatura en el vientre de su madre”. Al finalizar el mensaje, pidió a todos los devotos rezar por los legisladores y los gobernantes.

Después de esta celebración, la mayoría de los devotos emprendieron el regreso a su hogares.

De acuerdo a los datos aportados por el área de Operaciones de Defensa Civil de la provincia, la desconcentración masiva se registro entre las 15 y 16 horas, con congestiones en la ruta nacional.





Ante la masiva llegada de los fieles a Itatí, implementaron un operativo especial para mantener la limpieza, tanto en la parte urbana como en las afueras y, por ello, entregaron bolsas de residuos a los peregrinos para evitar la mugre en la localidad.

“En la zona de campamentos no acumularon basura como años anteriores y en la plaza se pudo mantener el orden”, dijo el intendente Germán Fernández.