La DPEC realizó cambios en el cableado subterráneo en el centro

Martes, 17 de julio de 2018

Aprovechando el feriado provincial, decenas de operarios de la Dirección Provincial de Energía intensificaron las tareas para mejorar el sistema energético. Por esta situación, algunas líneas de colectivos urbanos debieron modificar sus recorridos habituales.





En la mañana de ayer, el corredor de la calle Salta estuvo interrumpido durante gran parte de la jornada por trabajos que realizaron operarios de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC).

Si bien las tareas comenzaron la semana pasada, en la mañana de ayer, aprovechando el feriado provincial, operarios de la mencionada dirección intensificaron los trabajos que permitirán una mejora en el servicio eléctrico de ese sector de la ciudad.

Para ello tuvieron que realizar pozos en las veredas de Junín entre Salta y Buenos Aires, además del sector de Salta entre Junín y 9 de Julio.

Máquinas, martillos neumáticos, camiones y cerca de 20 obreros se encontraban en el lugar para tratar de que los trabajos técnicos concluyan lo más rápido posible.

Luis Talavera, referente del área de mantenimiento subterráneo de la DPEC, brindó detalles de los trabajos de renovación de cableado subterráneo que se lleva adelante en la zona céntrica. En comunicación con época informó que los trabajos que se desarrollaron durante todo el fin de semana culminarán esta tarde.



En el microcentro, en el área comprendida entre las calles Salta entre 9 de Julio y Junín, la DPEC lleva adelante, desde el fin de semana pasado, trabajos de renovación de cableado subterráneo.

Talavera adelantó que pese a la celeridad, las tareas culminarán en horas de la tarde. “Aprovechamos el poco movimiento del fin de semana largo para renovar los cables que ya tienen bastantes años, de esta forma pretendemos ofrecer un mejor servicio para tener un verano sin inconvenientes”, detalló Talavera.

“Pese a los inconvenientes que se ocasionan, eran necesarios estos trabajos por la demanda de energía en la zona, que aumenta año a año. Con el cableado nuevo queremos ofrecer un buen servicio a la gente”, remarcó.

“Si el buen tiempo nos acompaña, estaremos terminando los trabajos para las 17 en la parte eléctrica, pero hay que aclarar que durante los trabajos nadie está fuera de servicio, estamos cableando la reserva de cables viejos”, detalló.



Desvío en el tránsito

Por los trabajos que realizaron los empleados de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), el Municipio capitalino tuvo que diagramar un dispositivo de tránsito especial para los colectivos urbanos y vehículos en general.

Por la mañana, personal de la Dirección de Tránsito interrumpió la circulación de la calle 25 de Mayo y Salta.

Unos 100 metros más adelante también se apostaron agentes con motocicletas para evitar que los vehículos lleguen a Junín y Salta.

Es allí donde los trabajos se profundizaron y al haber movimiento de suelo debió interrumpirse el tránsito.

Por tal motivo, la Comuna diagramó un esquema para los colectivos urbanos. En el caso de los ramales A, B, C de la línea 103, más la unidad que cumple servicios de Riachuelo al puerto local y los ramales A, C y C de la línea 105 debieron circular desde el puerto luego por Costanera General San Martín, Tucumán, Yrigoyen para luego tomar el recorrido habitual.

En el caso de los ramales A, C y D de la línea 104, el recorrido de regreso fue por calle Pellegrini, luego Tucumán, Bolívar y Salta. En el caso del 104 B, el recorrido fue por calle Pellegrini, Tucumán y San Martín.

La línea 108 A, en el servicio de ida debió tomar la calle Tucumán y luego su recorrido normal por San Martín.

En el caso de la línea 108 C, el cambio momentáneo pasó por calle Pellegrini, Tucumán, Yrigoyen y luego calle La Rioja.

Pese a que el movimiento de gente no fue tan intenso, muchos de los usuarios del transporte de público tuvieron que acercarse a los inspectores de tránsito para saber cuáles eran las improvisadas paradas.