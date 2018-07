Emotivo homenaje a ex combatientes que volvieron a las Islas Martes, 17 de julio de 2018 En el marco de la cuarta jornada de la VIIIº Feria Provincial del Libro, este lunes se proyectó el documental denominado Dos mochilas, en las inmediaciones del predio del Tekové Potí.

El material narra las vivencias de 20 camaradas locales en el mencionado archipiélago a 36 años de la Guerra en el Atlántico Sur. Los protagonistas habían viajado el pasado 11 de mayo hacía destino, a través de gestiones realizadas por la Dirección Malvinas Argentinas del Gobierno provincial.



Ante una gran concurrencia de familiares, público en general y parte de los 20 héroes correntinos que partieron hacia las Islas -del 11 al 22 de mayo pasado- se presentó en el Auditorio Franklin Rúveda el documental Dos mochilas, realizado por los periodistas Carlos Pino, Juan Aguirre y la colaboración de Federico Molina, en la técnica audiovisual.



Antes de dar inicio a la proyección del material, el director de Malvinas Argentinas, José Galván, presente en el lugar, agradeció la concurrencia masiva en el auditorio, dando gracias “al Gobierno provincial por esta iniciativa, la cual permitió que nuestros camaradas vuelvan curados”, en referencia al viaje realizado al Atlántico Sur.



Continuando, el mismo ex combatiente dio cuenta “que personalmente yo no quise volver a Malvinas, porque considero que es nuestra casa, no necesito pasaporte y nadie tiene que pedir permiso para entrar a su hogar, pero respeto la posición de cada camarada, y por eso hemos trabajado desde la Dirección para que nuestros compañeros puedan hacer realidad este viaje”.



En otro orden de temas, Galván además agregó que “por directiva del señor Gobernador (Gustavo Valdés) y gestiones de la ministra de Educación, Susana Benítez, haremos llegar Malvinas a los distintos colegios, ya que es una política de estado, por lo que en Corrientes no sólo se habla de Malvinas el 2 de abril, sino los 365 días del año”.



El documental



En el material proyectado, se refleja –entre múltiples secuencias- la llegada a Puerto Argentino vía aérea, por parte de los protagonistas. Además, recorridos de los mismos por Monte Harriet y Monte William, y expedición de objetos hallados en lugares de combates, bajo la fuerte emoción de los veteranos de guerra correntinos.



Cabe remarcar que el material audiovisual se continuará proyectando en otras salas locales y próximamente se tendrá acceso al mismo vía internet. En la jornada solo se ha presentado la primer parte, a modo de avant premier.



Ex soldados, protagonistas



Los 20 héroes -de distintos puntos de la provincia- que volvieron al archipiélago en el pasado mes de mayo fueron: Aníbal Verdún, Eduardo Tarroza, Edgar Robaina, Ramón Castillo, Ángel Flores, Luis Ayala, Rolando Velázquez, Roque Zabala, José Sosa, Ricardo Khouri, Oscar Benítez, Vicente Rolón, Miguel Ghelardi, Eudoro Barrios, Epifanio Alvides, Alfredo Ramírez, Héctor Antúnes, Manuel Torres, Plácido Hermosi y Francisco Ayala.