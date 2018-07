San Lorenzo eliminó a Racing de Córdoba y avanza

Martes, 17 de julio de 2018

El Ciclón debutó con triunfo en la Copa Argentina y dejó afuera al equipo del Federal A con gol del chileno Paulo Díaz. Ahora espera por Colón o Deportivo Morón.



Tras levantar su nivel de juego en el segundo tiempo, San Lorenzo de Almagro se impuso por 1 a 0 a Racing de Córdoba en un discreto encuentro disputado en el estadio “Julio Humberto Grondona” de Arsenal de Sarandí por los 32avos de final de la Copa Argentina.



El defensor chileno Paulo Díaz marcó el único tanto a los 17 minutos del complemento tras cabecear un tiro libre en forma de centro ejecutado por Pablo Mouche, aprovechando una pésima salida del arquero.





El Ciclón selló así su pase a los 16avos de final del certamen, instancia en la que enfrentará al vencedor de Colón de Santa Fe- Deportivo Morón.



El debut de los dirigidos por Claudio “El Pampa” Biaggio tras el receso por el Mundial de Rusia fue de menor a mayor en lo que refiere a nivel de juego con una primera parte opaca y un complemento con algo más de fútbol.



El ex delantero de Boca Juniors y flamante refuerzo de San Lorenzo Pablo Mouche hizo su presentación, mientras que el goleador “santo” Nicolás Blandi siguió el partido desde la platea debido a que continúa lesionado.



El primer tiempo prácticamente careció de jugadas claras de peligro y las acciones más interesantes se centraron en la segunda etapa.



A los 17 minutos San Lorenzo se puso en ventaja con el cabezazo de Díaz y de inmediato comenzó a manejar mejor el encuentro, lo que se vio reflejado con una oportunidad de aumentar que tuvo Rubén Botta, quien tras sacarse de encima a dos rivales a pura gambeta no logró patear al arco ya que su tiro fue trabado por un defensor del conjunto que disputa el torneo Federal A.



Por su parte Racing de Córdoba no generó demasiado peligro y protestó con mucho énfasis un claro penal a su favor tras un zurdazo de Rodrigo López que dio en el brazo extendido de Víctor Zalazar, pero que el arbitro Fernando Echenique no sancionó.



Luego Paulo Díaz tuvo una nítida chance de marcar el segundo gol del Ciclón, y suyo, al cabecear solo ingresando por el medio del área pero -increíblemente- sin acertar al arco.



La última chance que tuvo el conjunto de Boedo de estirar la diferencia estuvo en los pies del delantero Nicolas Reniero pero debajo del arco pateó contra la red externa.