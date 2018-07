La AFA piensa en Pekerman como cabeza de proyecto Martes, 17 de julio de 2018 Claudio Tapia quiere al ex técnico de la Selección como mánager del primer equipo. La salida de Sampaoli encamina la búsqueda de nuevos nombres.



La Asociación del Fútbol Argentino se tomará un tiempo para designar al sucesor de Jorge Sampaoli, al punto tal que en primera instancia la intención es tratar de apuntar a mejorar las divisiones juveniles.



Dos dirigentes cercanos a Claudio Tapia, presidente de la AFA, le asumen que la idea es mejorar el área formativa ya que el recambio en la Selección mayor no es el deseado.



Incluso, esto se observa claramente en los resultados, ya que el último título a nivel Sub 20 se dio en Canadá 2007, en el cual estaban varios futbolistas que jugaron en Rusia 2018, entre ellos Sergio Agüero, Ángel Di María, Ever Banega, Gabriel Mercado y Federico Fazio.



En ese plantel, el arquero titular era Sergio Romero, quien iba a estar presente en el mundial pero se quedó afuera a último momento por una lesión.



Desde la AFA sostienen que es necesario recuperar esa época dorada que fue comandada por José Néstor Pekerman, quien finaliza contrato a fines de agosto con la Selección de Colombia.



Si bien desde Viamonte 1366 niegan que haya existido un contacto con él, un perfil como el suyo sería interesante para ser una especie de mánager, con injerencia en las mayores y en las juveniles para profesionalizar más las áreas.



Para el puesto de entrenador de la mayor, AFA tiene como primeros en la lista para suceder a Sampaoli a Mauricio Pochettino, Diego Simeone y Marcelo Gallardo, aunque los dirigentes saben que los tres tienen un factor común: es difícil que acepten el cargo.



En caso de recibir respuestas negativas de ellos, las opciones más terrenales son Ricardo Gareca y Matías Almeyda, quien también es pretendido por la selección mexicana.



Tapia, que se encuentra de vacaciones por Europa, regresará la semana entrante y comenzará a encarar estas cuestiones para negociar de manera formal con los candidatos.