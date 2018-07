Diez cifras de la Copa del Mundo que ganó Francia

Lunes, 16 de julio de 2018

Pocas expulsiones, muchos penales, multas por medias equivocadas: el Mundial de fútbol, que coronó como campeón hoy a Francia tras derrotar 4-2 a Croacia, puede ilustrarse con 10 cifras.



A continuación, una lista de los números más importantes de Rusia 2018:



Cuatro expulsiones hubo apenas en el torneo, solo las del alemán Jérome Boateng y del ruso Igor Smolnikov por doble amarilla y las del colombiano Carlos Sánchez y del suizo Michael Lang por roja directa. Es el torneo con menos expulsiones desde Argentina 1978.



Nueve de sus doce goles Inglaterra los marcó en jugadas de pelota parada. Es un récord en la historia del torneo.



Diecinueve goles llegaron en tiempo de descuento. Siete más que en todo el Mundial de Brasil 2014.



Veinte: el ranking FIFA de Croacia, el más bajo de un finalista desde que el escalafón se creó en 1992.



Veintinueve penales fueron sancionados, con lo que la marca de 18, que se produjo en los Mundiales de 2002, 1998 y 1990, fue pulverizada. Siete tiros desde los once pasos fueron errados.



Más de 30 casos de acoso sexual por parte de fanáticos se produjeron en el torneo, según la cifra de la conferencia Antidiscriminación de la FIFA. Pero, por los casos no reportados, la cifra podría ser diez veces mayor.



Ciento sesenta y nueve (169) goles fueron anotados en el Mundial. El promedio de 2,6 tantos por partido es ligeramente inferior al de 2014 (2,67). En la lista de todos los Mundiales, Rusia ocupa el puesto 15 en el promedio anotador.



Dos mil treinta y siente (2037) controles antidoping efectuó la FIFA desde principios de enero, es decir, al menos tres controles por cada jugador. Hasta ahora no hubo ningún positivo.



47.371 espectadores en promedio tuvo el Mundial en cada partido, una cifra bastante menor a la de Brasil (53.592) quizá porque la capacidad de los estadios es menor a los del país sudamericano. El promedio más bajo fue en Corea y Japón 2002.



857.000 francos suizos (unos 855.588 dólares) en multas impuso la FIFA durante el torneo. De esa suma, 360.000 corresponden a multas por utilización de medias antirreglamentarias.