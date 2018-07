Sustrajo 25 mil pesos de un centro de cobros

Lunes, 16 de julio de 2018

Un ladrón amenazó a la encargada de un “Rapipago” y la ató de manos. Fue el sábado al mediodía en avenida Libertad al 5300.





La su­ma de 25 mil pe­sos en efec­ti­vo fue sus­tra­í­da de un cen­tro de co­bros de ser­vi­cios de la ciu­dad de Co­rrien­tes. Un de­lin­cuen­te, por­tan­do un re­vól­ver, ame­na­zó a la en­car­ga­da del lo­cal, to­mó el di­ne­ro y la de­jó ata­da de ma­nos.



El asal­to se pro­du­jo el sá­ba­do al me­dio­dí­a, en ave­ni­da Li­ber­tad al 5300, fren­te al Cam­pus Uni­ver­si­ta­rio, en el ba­rrio Víc­tor Co­las, se­gún in­for­ma­ción a la que ac­ce­dió dia­rio épo­ca.

La tra­ba­ja­do­ra es­ta­ba so­la al mo­men­to de ob­ser­var el in­gre­so de un hom­bre que, su­pu­so, era un clien­te con in­ten­cio­nes de abo­nar al­gu­na fac­tu­ra.

Sin em­bar­go, se tra­ta­ba de na­da me­nos que de un mal­vi­vien­te. Ape­nas tras­pu­so la en­tra­da, ex­tra­jo el ar­ma de fue­go, in­ti­mi­dó a la mu­jer y de una pa­ta­da abrió la puer­ta que co­mu­ni­ca a la par­te pos­te­rior de un mos­tra­dor.

La dam­ni­fi­ca­da per­ma­ne­ció in­mo­vi­li­za­da. El asal­tan­te le ha­bría co­lo­ca­do un pre­cin­to al­re­de­dor de las mu­ñe­cas. No se re­sis­tió, por te­mor a su­frir un dis­pa­ro.

En cues­tión de só­lo un par de mi­nu­tos, el mal­he­chor es­ca­pó del lu­gar con el di­ne­ro pro­duc­to de la re­cau­da­ción.

Una ter­ce­ra per­so­na se­ría quien ha­lló a la mu­jer aden­tro del ne­go­cio y lla­mó a la Po­li­cí­a, me­dian­te el sis­te­ma de emer­gen­cias 911.

El co­mer­cio no cuen­ta con sis­te­ma de cá­ma­ras de se­gu­ri­dad. Igual­men­te, se­rí­an re­le­va­dos los dis­po­si­ti­vos de fil­ma­ción ins­ta­la­dos en pro­pie­da­des cer­ca­nas.

Es­te ca­so tie­ne mu­chas si­mi­li­tu­des con el atra­co a un “Pa­go Fá­cil” del cru­ce de ca­lles Co­lom­bres y Go­doy Cruz, ba­rrio Uni­ver­si­ta­rio, re­gis­tra­do el jue­ves 7 de ju­nio, tam­bién por un so­lo de­lin­cuen­te que si­mu­ló ser clien­te.

Du­ran­te aque­lla oca­sión, el la­drón hu­yó con la can­ti­dad de 130 mil pe­sos.

De­bi­do a las coin­ci­den­cias en­tre am­bos he­chos, los in­ves­ti­ga­do­res no des­car­tan que pue­da tra­tar­se del mis­mo au­tor.