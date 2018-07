Manny Pacquiao demolió a Matthysse y lo dejó sin título

Domingo, 15 de julio de 2018

El veterano filipino, de 39 años, dominó a voluntad desde el principio: tiró al argentino en el tercer round y el árbitro detuvo la pelea en el séptimo.







El icónico boxeador filipino Manny Pacquiao recuperó este domingo el cinturón del peso wélter al vencer al campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el argentino Lucas Matthysse.



Pacquiao derribó a su rival en el tercer asalto con una precisa serie de golpes, y cuando este cayó por tercera vez en el séptimo asalto, el árbitro Kenny Bayless puso fin al combate. El trámite de la pelea fue dominado de manera absoluta por el legendario peleador filipino, y el argentino Matthysse poco pudo hacer ante esa situación.



Se esperaba que la potencia de los golpes del chubutense, su sello distintivo, apareciera en algún momento del combate, pero fueron pasando los rounds y la primera caída de Matthysse en el tercer asalto, solo anticipó la primera señal de lo que sería el resultado. Hasta que en el séptimo round, la tercera caída del boxeador sudamericano hizo que el árbitro diera por terminada la historia.



“Me ganó bien, no lo pude encontrar nunca, me ganó un gran campeón…”, dijo Matthysse luego del duelo, dejando abierta la puerta al retiro. “Todavía no sé que voy a hacer, ahora voy a descansar y voy pensar qué hacer. Si sigo o dejo…”, señaló el argentino.