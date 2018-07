Sampaoli dejará de ser el entrenador de la Selección

Domingo, 15 de julio de 2018

Aunque todavía falta la firma y el anuncio oficial, el casildense ya es historia. Tras el operativo desgaste de los dirigentes quedó acorralado y arregló los números para rescindir su millonario contrato.







Jorge Sampaoli acordó su salida como entrenador del seleccionado argentino tras el fracaso de la albiceleste de Lionel Messi en el Mundial Rusia-2018, eliminada en los octavos de final.



Si bien no existió comunicación oficial se supo que el arreglo entre el representante del casildense y los dirigentes de Asociación del Fútbol Argentino es de menos de dos millones de dólares y el anuncio se haría oficial en las próximas horas, probablemente el lunes.



La cifra acordada “es muy ventajosa” para AFA ya que “de ejecutarse la cláusula de salida, al técnico le correspondían 8.624.000 dólares“.



Sampaoli, de 58 años, deja el seleccionado albiceleste luego de 13 meses de una decepcionante gestión que se precipitó en Rusia-2018 con una pálida imagen de uno de los favoritos para ganar el Mundial, y debilitado tras la crisis interna con el plantel durante el Mundial, que dañó su imagen independientemente de los resultados, que no fueron los esperados.



Argentina fue eliminada por Francia 4-3 en octavos de final coronando una floja actuación de Messi, quien cargó con una fuerte presión por tres finales consecutivas perdidas (Mundial-2014 y Copas América 2015 y 2016).



Como ocurre en estos casos, comenzaron a rodar las versiones sobre los probables reemplazantes y ya se escucharon los nombres de Ricardo Gareca, seleccionador de Perú, y Matías Almeyda, de último paso por Chivas de México, aunque como no hubo apuro por despedir a Sampaoli tampoco lo habrá para designar a su sucesor.