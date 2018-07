Pablo Moyano criticó la continuidad del triunvirato de la CGT

Viernes, 13 de julio de 2018

En tanto el cegetista Juan Carlos Schmid abrió la posibilidad a "otro paro de acá a fin de año".





Tras la cancelación de las elecciones de autoridades de la CGT, Pablo Moyano apuntó contra los dirigentes de la central obrera y aseguró que "con la continuidad del triunvirato los más beneficiados son (Mauricio) Macri y (Jorge) Triaca".



El secretario de Camionero lamentó la decisión de la CGT de suspender la elección del 22 de agosto: “Es un día muy triste para los trabajadores, muchos estaban pidiendo una renovación de dirigentes”, planteó en FM La Patriada.



A su vez, en respuesta a las declaraciones del triunviro, Juan Carlos Schmid, quien no descartó "otro paro de acá a fin de año", Moyano retrucó: "Que no se vengan a hacer los Rambos porque el paro general fue por la presión que hicimos desde Camioneros".



"Muchos gremios se van a sumar a la oposición del triunvirato, si no es ahora será el año que viene o en 2020 que tengamos una CGT en defensa de los trabajadores”, agregó



Antes, el triunviro de la CGT, Juan Carlos Schmid, había ratificado la continuidad de la conducción actual y aseguró que "no sería una locura convocar a otro paro general antes de fin de año".



"El horizonte es de conflictividad por eso hay que hablar con todos los sectores y ver como respondemos, el propio malestar social hace subir la temperatura del pueblo en general, no sólo de los sindicatos", planteó Schmid.



Asimismo, cargó contra el gobierno: “El que agita el malestar social es el mismo Ejecutivo”.



Siguiendo esa línea, defendió la continuidad del triunvirato de la CGT. "Entrar a discutir cargos mientras la crisis avanza es complicado, hay que avocarse a los problemas", planteó y siguió: "Esta no es la primera vez que ratificamos al triunvirato. No está mal que sigamos hasta 2020 si contamos con el apoyo de los secretario".



El gremialista explicó la cancelación de la elección: “La fecha del 22 de agosto no estaba enmarcada dentro de lo que marca el estatuto de la CGT, por eso no se podía hacer el Congreso”.



A su vez, aseguró que a finales de agosto va a haber un plenario donde todos los secretarios generales del sindicalismo "van a tener una discusión plena sobre el estado en el que está el país y las estrategias para adelante".



Consultado sobre las diferencias planteadas por el sindicato de Camioneros hacia adentro de la central obrera, Schmid señaló que “Pablo Moyano no se fue nunca de la CGT, aunque han mantenido posturas diferentes siempre”. Y subrayó: “Espero que ningún sindicato rompa con la CGT”.



”La CGT nunca debatió institucionalmente el tema del aborto, pero advirtió sobre la situación”, concluyó el sindicalista en relación al proyecto de Ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo que actualmente se debate en el Senado.