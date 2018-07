El lunes no habrá bancos por el feriado provincial Sábado, 14 de julio de 2018 El motivo es por conmemorarse el aniversario de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de Itatí. No habrá bancos y las oficinas de IOSCor, IPS y DPEC no atenderán al público. El Registro Civil tendrá una guardia de 8 a 12.



El próximo lunes, por conmemorarse un aniversario más de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de Itatí las entidades bancarias junto a otras dependencias del Estado, no abrirán puertas. Por ende, no habrá atención al público.



BANCOS PRIVADOS: no atenderán a sus clientes



BANCO NACIÓN: no atenderán a sus clientes



IPS: cerrado- durante la feria atenderán de 8 a 11-



IOSCOR: Cerrado – durante la feria atenderán de 7 a 13-



DPEC: Cerrado



REGISTRO CIVIL: sólo guardias de 8 a 12