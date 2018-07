Por primera vez en 28 años dos listas se disputan la Sociedad Rural Viernes, 13 de julio de 2018 Daniel Pelegrina cuenta con respaldo de los ex presidentes de la entidad y Alberto Ruete Guemes, con el de fuertes productores.



Con la presentación de una lista que lleva como slogan “más cerca tuyo”, ayer quedó oficializada la interna en la Sociedad Rural que tendrá elecciones por primera vez en 28 años para renovar su comisión directiva. Hay que remontarse a 1990, cuando recién arrancaba la presidencia de Carlos Menem. En ese momento se disputaron el cetro el tambero Eduardo de Zavalía, que resultó victorioso frente a Horacio Gutiérrez, tradicional cabañero de la raza angus. Desde entonces, la Rural perdió socios de los 10.000 de aquellos viejos tiempos a los 2.500 actuales, pese a una cuota de $ 3.000 bimestrales. Claro que aún con pocos afiliados, la Rural sigue siendo la “entidad” del campo. En gran parte por su exposición anual en el predio de Palermo y que salvo Cristina y Néstor Kirchner inauguran casi todos los presidentes.



Esta vez se enfrentan el actual presidente Daniel Pelegrina, que supo secundar al ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, con Alberto Ruete Guemes.



Pelegrina cuenta con un fuerte respaldo institucional, entre ellos los ex presidentes de la institución como de Zavalía, Gutiérrez, Luciano Miguens, Hugo Biolcati y Enrique Crotto que se unieron en su respaldo. Estará acompañado por Carlos Vila Moret, importante productor ovino. Pelegrina, con partida de nacimiento en Mendoza, de 55 años, ingeniero agrónomo, casado y con seis hijos, integra desde 1991 la Comisión Directiva de la Rural. Su lista se llama Unidad y Acción y el slogan: “El cambio en la Rural ya empezó”.



La lista Compromiso Federal, liderada por Ruete Güemes, de 63 años, criador y dirigente de la asociación de caballos criollos lleva a Marcos Pereda Born. Y llaman la atención los otros integrantes entre los que abundan productores de mucho peso como Enrique Duhau, Manuel Santos Uribelarrea, Ignacio Lartirigoyen, Daniel Fenoglio, Martín Goldstein, empresarios como el dueño de Sidus, Marcelo Arguelles, y abogados con campo como Alejandro Fargosi.



Ruete Güemes sintetiza una trayectoria consagrada al gremialismo rural desde su presidencia en la Rural de Cañuelas y de los grupos CREA. Sus detractores señalan el rol de su hijo, Rodrigo, ex vice jefe de la ANSES durante el kirchnerismo y ahora Concejal del Frente para la Victoria en Cañuelas. Tal vez por el rechazo que podría despertar ese rol de su heredero, Ruete se ampara en la figura de Marcos Pereda. Además de la portación de un apellido ligado a la Rural, Pereda es hijo de Matilde Born, de la célebre multinacional, y está casado con Azul García Uriburu. De 54 años, simboliza a los innovadores y desde el grupo Bermejo maneja 50.000 cabezas de terneros que se terminan en sus feed lot y está diversificado en la agricultura, forestación, apicultura y vitivinicultura.



La votación será en setiembre. Los socios votan por correo y aquellos que no lo pudieron hacer lo efectivizan en la asamblea en la sede de la calle Florida, siempre en cuarto oscuro. La interna se sentirá en la exposición de Palermo que arranca este miércoles. Quienes vayan a Palermo observaran un edificio flamante que se construyó en el predio bajo la forma de un fideicomiso y en el que la Rural contará con 3.000 metros y 25 cocheras para sus actividades. Se inaugura en noviembre y cada lista lo coloca como atributo propio.w