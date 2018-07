Avalaron a un preso para que salga a jugar al fútbol, pero la Policía dice que no puede Viernes, 13 de julio de 2018 Kevin Berguñán está con prisión domiciliaria a la espera de ser juzgado por cinco delitos.



La decisión, polémica, tuvo un freno en las últimas horas. No porque se haya dado marcha atrás, sino porque la Policía de Entre Ríos avisó que se ve imposibilitada de recursos para el operativo en cuestión. En consecuencia, la situación transcurre por un impasse.



La jueza María del Lujan Giorgio accedió a un pedido del abogado defensor Daniel Cedro para que el joven Kevin Berguñán, con prisión domiciliaria a la espera de ser juzgado por cinco delitos, vaya dos veces por semana a practicar fútbol en el Club Pesca, bajo custodia policial.



En las últimas horas, y tras la repercusión del curioso beneficio, el jefe Departamental Concordia de la Policía de Entre Ríos, comisario Marcelo Den Dauw, envió una nota solicitando se revean los traslados del detenido. El juez de feria de Concordia, Darío Perroud, hizo lugar.



Según el sitio Análisis Digital, Perroud no se habría expedido respecto de la autorización concedida por su par sino que se limitó a suspender temporalmente su ejecución, por las razones operativas expuestas por la Policía.



No se descarta que en las próximas horas la defensa del joven, a cargo del abogado y concejal Daniel Cedro, pida una nueva audiencia para insistir con el permiso.



Den Dauw argumenta que la policía no cuenta con personal capacitado para transportar a una persona que sufre de adicciones, como es el caso de Berguñán. Luego, suma el problema de los recursos, ya que alude que para los traslados deberían usar medios destinados a la prevención.



Reconoce, además, que carece de "bonos de combustible" suficientes para solventar los viajes entre Benito Legerén -donde Berguñán vive en prisión domiciliaria- y Concordia, un recorrido de 13 kilómetros.



Para cerrar, el jefe policial detalla que no cuenta el número de agentes suficiente para ejercer la custodia.



Los policías ya venían oficiando de "remiseros" de Berguñán, pero llevándolo a otro destino: la Parroquia Pompeya, donde el joven está en tratamiento para superar su adicción a las drogas.