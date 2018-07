Robaron dinero de una agencia de quiniela

Viernes, 13 de julio de 2018

Dos malvivientes amenazaron a la encargada. Le quitaron la billetera en la que guardaba toda la recaudación. Ingresaron unos minutos antes del cierre del local.





Dos delincuentes asaltaron una agencia de quiniela de la capital correntina y, a punta de pistola y bajo fuertes amenazas sustrajeron la recaudación a una mujer que se hallaba trabajando en el lugar.

El atraco se produjo anteayer, a eso de las 20:30, en calle Coronel Artaza, entre Rúbeda y Cerdeña, en el populoso barrio 17 de Agosto, según información conocida por época.

Ambos malhechores aprovecharon que la encargada del comercio estaba sola.

Uno de ellos ingresó primero y, tras constatar que la mujer no parecía ser un riesgo, extrajo un arma de fuego. Detrás, apareció el segundo delincuente, quien se quedó parado junto a la puerta.

La víctima, al otro lado de un mostrador, sintió mucho miedo. No ofreció resistencia e hizo entrega del dinero en efectivo del que disponía, el que guardaba en una billetera. “Dame toda la plata que tenés o te quemo. No te hagas la loca, dame la plata”, dijo el malviviente armado.

Los asaltantes también pretendían llevarse la máquina de confeccionar jugadas de lotería, aunque desistieron para fortuna de la víctima, dado que sin ella no podría continuar con sus labores.

Apenas lograron el objetivo, ambos sujetos salieron presurosos. Si bien la damnificada no pudo precisarlo, sospecha que escaparon en dirección a la calle Trento, hacia una serie de monoblocks cercanos al estadio del Club Boca Unidos.

La mujer alertó a la Policía. Al rato, vecinos observaron la llegada de un patrullero y entonces supieron lo ocurrido.

“No sufrió heridas o golpes, pero se asustó mucho. Habrá sido un momento feo; que te apunten con un arma y no saber si te van a disparar o no”, explicó a este medio uno de los habitantes del barrio.

Por una razón de jurisdicción, interviene la comisaría seccional Decimoctava.