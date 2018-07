Gran operativo de descacharrado en barrios ribereños

Viernes, 13 de julio de 2018

En zonas costeras (Bañado Norte, Pompeya, Plácido Martínez, Pujol, Quinta Ferré, Itatí y Anahí) se realizó el 23º operativo en el que, además de los habituales cacharros, se retiró un volumen importante de residuos arrojados en adyacencias al río.









La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (MCC) ejecutó este jueves importantísimas tareas en materia de recolección de cacharros y residuos de diversa índole. El operativo efectuado en los barrios Bañado Norte, Pompeya, Plácido Martínez, Pujol, Quinta Ferré, Itatí y Anahí, fue sin lugar a dudas uno de los más (sino el más) contundentes en cuanto a la cantidad de material recogido.

En este accionar, efectuado en los siete barrios de la zona costera por la Subsecretaría de Higiene y Uso del Espacio Público, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se retiró un muy alto volumen de cacharros, a lo que se sumó una cantidad importante de basura arrojada en sectores aledaños al río Paraná.

El procedimiento se cumplimentó con la particularidad de tener que superar obstáculos inesperados que obstruían el acceso de la maquinaria. No obstante ello, con la disponibilidad y pericia de los agentes municipales, se pudieron lograr los objetivos planteados desde la implementación de este tipo de intervenciones.

“Tuvimos algunas dificultades de acceso en algunos puntos, pero pudimos llegar a sectores complejos aledaños al río, desde donde se retiró mucho cacharro y también basura acumulada”, precisó el subsecretario de Higiene y Uso del Espacio Público de la comuna capitalina, Javier Rodríguez.

Seguidamente, adelantó que este viernes se seguirá con el operativo en algunos lugares puntuales de los barrios Pujol y Bañado Norte, hasta donde en la jornada de este jueves aún no se pudo acceder.

En ese contexto, Rodríguez destacó que muchos vecinos se acercaron hasta donde se realizaban las intervenciones, lo que permitió conversar con ellos para analizar la cuestión: “Se incentivó a los vecinos a que tomen conciencia y que no saquen residuos fuera de hora”, apuntó, sobre lo cual añadió que “está nuestro compromiso de avanzar en charlas vecinales para tratar la situación”.



PRESENCIA EN 80 BARRIOS

Los operativos de descacharrado constituyen uno de los puntos básicos en los cuales la gestión municipal sostiene el objetivo de convertir a Corrientes en una ciudad sustentable. Ya se intervino en 80 barrios, retirándose unos 2 mil metros cúbicos de cacharros.

A través de esta iniciativa, impulsada por la gestión que lidera el intendente Eduardo Tassano, se impulsa la prevención de enfermedades vectoriales y se pugna por el mantenimiento de la higiene en la ciudad.