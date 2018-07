Valdés inauguró el edificio del Parque Tecnológico Goya

Viernes, 13 de julio de 2018

El Gobierno provincial puso en marcha en Goya, un novedoso y ambicioso proyecto para sumarse al desarrollo tecnológico a través de la conectividad, con el fin de impactar en todos los sectores productivos, generando mejores y mayores perspectivas de desarrollo.



Pasadas las 17 de este jueves, en el marco de una intensa agenda en la localidad, el gobernador Gustavo Valdés dejó oficialmente inaugurado el edificio donde funcionará el Parque Tecnológico Goya, que comprende una inversión total de más de $5 millones.



En la oportunidad, mediante un teleconferencia el Gobernador mantuvo un diálogo con empresarios tecnológicos interconectando Buenos Aires, Córdoba y Goya. Dialogó mediante teleconferencia con los miembros de la Cámara Argentina de Software, Mauro Busso y Diego Casali, y con el vicepresidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Daniel Filigoy, acerca de la conectividad y comercialización de Software.



“Comenzamos a sumarnos al trabajo de desarrollar tecnológica merced a la conectividad”



Al tomar la palabra, Valdés afirmó que “llegó el momento de la inauguración y ya llegará también el momento de solventar todo esto”, y de esta manera resaltó que “comenzamos a sumarnos al trabajo de desarrollar tecnología, merced a la conectividad”. Agradeció seguidamente “a la empresa constructora que nos siguió apoyando a pesar de los inconvenientes que se tuvieron con los recursos, aunque hoy ya están disponibles para completar la obra”, e hizo extensivo el agradecimiento a los trabajadores, “ya que vemos que la obra tiene calidad, y eso es lo que nosotros buscamos: una empresa que sea responsable, que tenga calidad, nos aguante y entienda”.



“Desde que salió internet al mundo, comenzó a cambiar la forma y el modo de trabajar, y nosotros hoy luego de unos cuantos años nos comenzamos a sumar”, señaló el Gobernador. Asimismo agregó que “más allá de que comenzamos a estudiar tecnología y lo que es computación hace varios años, no teníamos el acceso a nodos de alta velocidad que nos permitan conectarnos al mundo”.



Relató que “nosotros no teníamos la capacidad de tener la conectividad necesaria para generar estos polos de desarrollo, hasta que cambió el Gobierno nacional, que creyeron en nosotros y comenzamos a trabajar con este tipo de puntos de conectividad”. En este sentido, el Mandatario dijo que se está por dar un paso muy significativo por dos razones: la presentación de 14 espacios similares al recientemente inaugurado en Goya y se está proyectando la inversión de aproximadamente unos 100 millones de dólares en los próximos 4 a 8 años, para tener un nivel aceptable de conectividad en Corrientes.



Además informó que se envió a la Legislatura correntina un proyecto de Ley “para trabajar a través de una empresa con capital social mayoritario del Estado provincial, que es una SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria), el cual nos va a permitir pensar todos los días en este tipo de cuestiones. Hoy como Estado no tenemos contraparte en materia tecnológica de volumen y solo tenemos algunas áreas, sobre todo que están en Hacienda y son importantes como la SUSTI (Subsecretaría de Sistemas y Tecnologías de Información), pero necesitamos darle volumen a esta tecnología que es lo que se viene”.



Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Software, Mauro Busso en su comunicación con el primer Mandatario aseguró que “esto es un enlace más para armar una telaraña de fibra óptica en toda la Provincia”. Valdés en la charla con los empresarios tecnológicos señaló la importancia de 1.700 millones de dólares que aportó el sector y “nosotros queremos sumarnos desde Corrientes porque nos va a permitir tener mayor conectividad ya que hay miles de emprendedores a distancia y permitir trabajar con empresas y tener software, capacidad, vender trabajo argentino y de correntinos”.



Busso agradeció "la iniciativa del Gobierno de Corrientes y la inversión, afortunadamente estamos trabajando muy cerca con el Ministerio de Producción, de Hacienda, con la Agencia Nacional de Exportaciones para seguir creciendo, exportando productos, desarrollo nacionales al mundo. Este récord de 1.700 millones de dólares, no tiene techo y seguimos creciendo".



Explicó que "tenemos un campo muy grande de exportaciones de software correntino al exterior y hay nuevos proyectos de ley aprobados en Brasil y de Argentina que reducen las cargas impositivas de exportaciones a Brasil, que abre nueva oportunidad en polos tecnológicos muy grandes como el de Florianópolis y Curitiva”.



El Gobernador adelantó que "estamos trabajando con el Ministerio de Tecnología de la Nación y en poco tiempo estaremos presentando nuevos Nodos de Comunicación que nos va a permitir tener nuevos polos tecnológicos apostando también a la formación educativa de los jóvenes en informática".



Osella: Conectividad, recurso humano calificado e instalación de empresas tecnológicas



Al momento de emitir su discurso en el acto de inauguración del edificio del Parque Tecnológico, el intendente Ignacio Osella expresó que “la idea de todo esto nace a partir de una planificación que empezamos en la gestión anterior”, porque “lo que reclamaban las empresas tecnológicas eran dos o tres cuestiones fundamentales: la primera es la conectividad y para eso hablamos en el 2012 con ARSAT para poder tener una buena conectividad en el Parque Industrial y lo hicimos, eso está”, pero también dijo que se necesita de otra cuestión fundamental: “El recurso humano; porque si no contamos con recursos humanos calificado es imposible convocar a empresas tecnológicas”.



Al referirse sobre la importancia de contar con recurso humano calificado, el Jefe comunal explicó que “habíamos trabajado durante 6 años con la gestión anterior en la creación del Instituto Tecnológico Goya, becábamos a los chicos para que estudien todos los días, muchos ya se recibieron ahí y están trabajando. Por ese motivo destacó que “las empresas se empezaron a instalar en nuestra ciudad alquilando” y la “idea es tener conectividad, el recurso humano calificado y la instalación de empresas tecnológicas”, a lo que explicó que el objetivo con este Parque Industrial “es generar un espacio en donde se pueda desarrollar un espacio tecnológico y para eso contamos con el INTI, queremos contar con personal del Ministerio de Industria de la Provincia, gente del municipio y por supuesto empresas”.



Para finalizar su alocución, Osella dijo que “se hizo un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que tiene una tecnicatura de desarrolladores de software, son dos años de estudio y un programa nacional en el que tenemos inscriptos 198 jóvenes que van a estudiar acá en Goya”.



Ministro Schiavi



El referente de la cartera de Industria se dirigió a los presentes recordando que “cuando asumimos allá en diciembre tuvimos una reunión con la gente del Polo IT, entendiendo que para seguir las líneas de trabajo que el Gobernador nos había impuesto en su discurso inaugural de desarrollo, modernización y lucha contra la pobreza, definió que el desarrollo tecnológico es absolutamente fundamental y hoy lo seguimos creyendo, por eso lo completamos y acá está el resultado”.



“Este va a ser un ámbito que va a contribuir con el clúster, organizarnos y poder buscar nuevos mercados, optimizar nuestros recursos humanos y así poder definitivamente poner al desarrollo tecnológico, tanto en hardward como el software, posicionar a la Provincia al frente y multiplicar por unos cuantos millones más de dólares, esa exportación que planteaba la gente de CECI” explicó. Felicitó a todos los que intervinieron en este Parque Tecnológico y señaló que “con el club de emprendedores de la ciudad, recientemente inaugurado van a generar el tándem lo suficientemente fuerte para interactuar con el Parque Industrial y comercial que tienen, ya que la inversión que están haciendo los goyanos sirve para apalancar a la producción y el desarrollo local”.



Junto al Mandatario provincial y el intendente anfitrión, Ignacio Osella, estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; el senador provincial, Ricardo Colombi; los ministros de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi; de Seguridad, Juan José López Desimoni; de Turismo, Cristian Piris; de Justicia, Jorge Quintana; de Obras y Servicios Públicos, Bernardo Rodríguez; el secretario de Deporte, Jorge Terrile; secretario de Modernización, Innovación y Desarrollo Tecnológico de Goya, Diego Goral; también estuvieron presentes jefes comunales y legisladores.