Lautaro Martínez fue presentado en Inter Jueves, 12 de julio de 2018 El bahiense no se achicó en la conferencia de prensa: confesó que pidió la 10 y que se prepara para ganar títulos. Los italianos pagaron 25 millones de euros por su pase.



“Ese número no será una presión extra para mi”, dijo Lautaro Martínez al ser presentado este jueves en el Inter de Milan.



La última gran figura surgida en el fútbol argentino jugará la Champions League con el equipo italiano. Los hinchas de Racing ya lo extrañan.



“Cuando el Inter fue a Buenos Aires para hablar conmigo, el proyecto ya me convenció. Desde el primer momento quise jugar aquí y además tener la confianza de Spaletti fue muy importante. Usar el número 10 no es una presión extra para mi, ya que lo supe tener en Racing. Cuando llegué pregunté si estaba libre y me dijeron que sí”, dijo el nacido en Bahía Blanca.



“Elegí poner a Lautaro en la camisa porque es menos común que mi apellido, Martínez. El Toro es el apodo que me dieron apenas llegué a Buenos Aires y se quedó así”, agregó.



Consultado por la influencia en su decisión de Diego Milito, dijo: “Hablé mucho con él sobre lo que significa vestir ésta camiseta y lo importante que es el club. Él hizo historia con estos colores y ahora me toca a mí”.



“Con Mauro Icardi ya estábamos en contacto antes de venir. Quiero agradecerle por todo lo que quiero dar lo mejor en cada momento para este equipo”, dijo Lautaro.



Inter desembolsó alrededor de 25 millones de euros por su pase. Martínez tiene contrato con el club italiano hasta mediados de 2023.