Kevin Anderson dio el batacazo y eliminó a Federer

Jueves, 12 de julio de 2018

En un maratónico quinto set (13-11), el sudafricano dejó en el camino al último campeón de Wimbledon y buscará el pase a la final ante Raonic o Isner.







El sudafricano Kevin Anderson fue el protagonista de una verdadera hazaña en Wimbledon al derrotar en un “interminable” quinto set (13-11) a Roger Federer y así avanzó a las semifinales del Grand Slam inglés, que vio cómo se quedó eliminado el último campeón.



Anderson, octavo en el ránking ATP, se quedó con un partido adverso en los primeros sets (2-6 y 6-7) y lo liquidó ganando los siguientes parciales: 7-5, 6-4 y 13-11.



El suizo de 36 años, ganador de su vigésimo Grand Slam en enero en Melbourne, no caía antes de semifinales en Wimbledon desde 2013, cuando perdió en segunda ronda ante el ucraniano Sergiy Stakhovsky.



De esta manera, Anderson buscará el pase a la final de Wimbledon contra el ganador del duelo entre el canadiense Milos Raonic y el estadounidense John Isner.



Federer alcanzó la final en 2014 y 2015, superado en ambas ocasiones por Novak Djokovic, la semifinal en 2016, derrotado por el canadiense Milos Raonic, y al año pasado se reencontró con el trofeo, cinco años después de su título precedente en Londres.



La derrota del suizo ante Anderson es tanto más sorprendente por cuanto el gigante sudafricano (2,03 metros) no le había ganado un solo set en cuatro enfrentamientos. Pero los dos tenistas no se habían medido en Grand Slam ni sobre césped, una superficie que va a tono con el potente servicio de Anderson, finalista del Abierto de Estados Unidos.



Sobre la Pista N.1, en la que Federer, habituado a jugar en la Central, jugó por primera vez desde 2015, Anderson firmó 28 aces y 65 golpes ganadores.



Federer dispuso incluso de una bola de partido en el tercer set, con 5-4, pero acabó perdiéndolo, dando alas al sudafricano de 32 años, que se llevó también los dos siguientes.



Anderson se medirá en semifinales el viernes al canadiense Milos Raonic (32º), finalista en 2016, o al estadounidense John Isner (10º).