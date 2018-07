D’Onofrio: “Si quieren a Gallardo, hablen con él” Jueves, 12 de julio de 2018 Ante la posible salida de Sampaoli, el presidente de River aseguró que no pondrán trabas si el Muñeco quisiera dirigir a la Selección: “Tapia tiene nuestro apoyo”.



La negativa de Jorge Sampaoli para dirigir al Sub 20 en el torneo de L’Alcúdia parece alejarlo cada vez más de continuar como DT de la Selección Argentina. Por eso, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comienzan a penar en posibles reemplazantes y uno de los apuntados es Marcelo Gallardo.



Si bien el entrenador de River por el momento guarda silencio, el que salió a hablar fue el presidente del club Rodolfo D´Onofrio, quien dejó en claro que el Millonario no pondrá ninguna traba si el técnico quisiera irse. “Que hablen con Gallardo. Es el único que lo puede decidir”, expresó.



“River no es el dueño de Gallardo. River no puede oponerse a una decisión que tome su técnico. No tiene cláusula de salida ni multa. Es un pacto de caballeros de trabajo por cuatro años pero si considera la Selección u otro lugar en el mundo, River no puede tener a alguien que no quiere seguir trabajando. Si quieren a Gallardo, o al que sea, tienen que conversar con él. A nosotros, gracias por avisar o informarme, pero hablen con él”, aseguró D´Onofrio en dialogo con Fox Sports.



A pesar de estas declaraciones, D´Onofrio se mostró confiado con la continuidad del Muñeco en el Millonario: “Gallardo está feliz con el proyecto. El día que él vaya a un lugar que no sea éste, es porque cree que hay una organización, una estructura, un proyecto y liderazgo. Y transparencia. Un montón de cosas. Si eso lo encuentra y no quiere estar más en River, ira a otro lado. Hoy está contentísimo donde está. Lo conozco”.



Por último, y a pesar de las diferencias que siempre expuso con Claudio Tapia, el dirigente riverplatense aseguró que está dispuesto a colaborar con esta gestión de la AFA. “Tapia sabe que tiene el apoyo de River para tomar las decisiones en pro del fútbol argentino. De ninguna manera estamos en la vereda de enfrente. Le dije a Tapia que si algún día necesitaba algo, no me olvido que soy dirigente. Si en algún momento creen que podemos aportar algo o dar una opinión, la daremos. Queremos el bien del grupo argentino. Tiene mi respeto y apoyo el grupo que ganó las elecciones. Para opinar hay que estar adentro y no estamos”, indicó.