Por la marcha por Nahir Galarza

Miércoles, 11 de julio de 2018

La manifestación en favor de la adolescente condenada por matar a su novio generó una ácida pelea tuitera entre el conductor y la periodista.





La marcha para pedir la liberación de Nahir Galarza, la adolescente de 19 años condenada a cadena perpetua por matar a su novio, generó sorpresa en la gente, y provocó un inesperado cruce tuitero entre Ángel de Brito y la ex CQC Martina Soto Pose.



En medio de la manifestación de la que participaron alrededor de 30 mujeres, el conductor de Los Ángeles de la Mañana expresó su repudio en Twitter. “La marcha por #NAHIR Vergüenza ajena. Como con Monzón, El Bambino o Barreda. Idolatran cualquier cosa“, sentenció.



Pero ahí llegó la picante respuesta de la periodista. “¿Te parece? ¿Como Monzón? Que lo condenaron a 11 años y lo dejaban salir los fines de semana. ¿O el Bambino? Que violó a un menor, estuvo unos meses guardado y lo arregló con 100 lucas. No conozco a nadie que idolatre a Nahir. A los otros 2, un montón. Quédate con el chimento“, lanzó Martina.



Pero Ángel no se quedó callado y contraatacó con dureza: “Mirá los noticieros, leé portales y te vas a enterar. No pudiste con un noticiero, apenas fuiste una notera de CQC. Dos reductos hipermachistas. No tengo prejuicio con el chimento. Bajate del pony flequillo y seguí apoyando a una ASESINA“.