Valdés participó de la cumbre de la UCR con Macri

Miércoles, 11 de julio de 2018

El gobernador correntino y sus pares de Jujuy y Mendoza se reunieron primero en la Casa Rosada con Peña, Frigerio y Dujovne, con el Presupuesto como tema central. Luego, el presidente los invitó a cenar en Olivos. Se sumaron Rozas y Sanz.





Gustavo Valdés participó este martes de una cumbre de gobernadores y legisladores de la UCR en la Casa Rosada, que se prolongó después con una cena en Olivos con la presencia de Mauricio Macri, con una agenda definida: cerrar filas entre los dos principales socios de Cambiemos para avanzar en la discusión con el PJ sobre el Presupuesto 2019 y dejar atrás algunos cortocircuitos en la coalición gobernante.

Macri y las máximas espadas del Ejecutivo dedicaron buena parte de la jornada a bajar la tensión con la UCR, principal socio del PRO en Cambiemos. Los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Corrientes, Valdés, y de Jujuy, Gerardo Morales; el senador Ángel Rozas; el jefe del interbloque de Diputados, Mario Negri, y el exsenador Ernesto Sanz, llegaron a la Casa de Gobierno pasadas las 17.30. Del otro lado, los recibieron en el despacho del jefe de Gabinete, el anfitrión Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Más tarde se sumó el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, consignó el diario Clarín.

Allí, el Presupuesto estuvo sobre el tapete. Repasaron los términos del ajuste fiscal y comenzaron a definir el grado de recorte para cumplir con reducción del déficit a 1,3% del PBI el año próximo, la meta a la que se comprometió el Gobierno en el acuerdo con el FMI.

Este miércoles, los ministros de Economía de los 3 distritos que controla el radicalismo (Corrientes, Jujuy y Mendoza) se reunirían para afinar números con Dujovne y Frigerio.

A Dujovne los radicales le confirmaron que apoyan las gestiones con el FMI y de allí salió la decisión de lanzar una estrategia política para sostener el “ajuste con crecimiento” que propone el Gobierno. Más temprano lo había empezado a decir en público el propio Rozas: “Todos coincidimos en que no se puede seguir con este déficit fiscal”. Por la tarde, a ese razonamiento se sumó la garantía que les dio el Gobierno sobre el crecimiento que vendrá una vez que el mercado se calme, informó ámbito.com.

De esa reunión salió el compromiso de aceptar las medidas y el ajuste de las cuentas públicas que, según el Gobierno, aunque despacio, irán estabilizando la economía. De hecho hubo una puntada final: en la UCR se comprometieron a apoyar la política de absorción de pesos que lleva adelante el Banco Central para quitarle presión al dólar. Es decir, a aguantar las críticas sobre el impacto que esas medidas están teniendo en la economía real y, sobre todo, las pymes.

Con todo, los números no desplazaron a la política. Frigerio y Peña explicaron a sus socios la estrategia de reuniones bilaterales con el peronismo para consensuar un proyecto de Presupuesto y presentarlo antes del 15 de septiembre, fecha límite.

Esas reuniones reservadas con gobernadores y dirigentes del PJ para avanzar en la viabilidad de un acuerdo por el Presupuesto no cayeron bien en los radicales y menos aun el cruce mediático con Elisa Carrió, que “en broma” había asegurado que controlaba a los radicales. Según Clarín, en el encuentro en la Rosada, los funcionarios de Macri les prometieron a los radicales un lugar en la mesa de negociación con el peronismo.

Tras unas tres horas en la Rosada, el presidente recurrió a un asado y frutillas a la crema en Olivos para “bajar la tensión”, resumieron en el Ejecutivo.



Modernización



El gobernador Gustavo Valdés se reunió este martes en la Capital Federal con el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, antes de participar de la cumbre de la UCR con ministros nacionales en la Casa Rosada, en primer lugar, y luego con el presidente Mauricio Macri en Olivos.

Valdés dijo que con Ibarra se reunió “para continuar trabajando en conjunto, generando acciones que permitan modernizar” a Corrientes. “Conversamos sobre la necesidad de extender las redes de fibra óptica para llevar más y mejor conectividad a cada rincón de la provincia”, tuiteó el gobernador.

“También compartimos experiencias para avanzar en la articulación de los sectores público-privado a través de la Sociedad Anónima con Participación Estatal”, agregó.