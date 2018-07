Valdés instó a la juventud radical a liderar las transformaciones sociales Miércoles, 11 de julio de 2018 El gobernador se mostró a favor del voto joven y reclamó la paridad de género. Enfatizó que “la UCR no es un partido conservador” y pidió compromiso y actitud “propositiva” para que la fuerza crezca en toda la provincia.





El gobernador Gustavo Valdés se pronunció a favor del voto joven y de la paridad de género en las listas electorales. Fue durante una importante cantidad de militantes de la Juventud Radical (JR), brazo juvenil de la Unión Cívica Radical (UCR). “Si nosotros no estamos a la cabeza de las transformaciones sociales, nos convertimos en conservadores y la UCR no es un partido conservador, es un partido de propuestas”, aseveró.

Sobre el pedido de liderar el actual contexto de la política provincial, el máximo dirigente de la UCR en la provincia explicó: “Cuando dije que el partido tiene que tener una discusión interna, lo hice porque tenemos que encabezar el tiempo de cambio en Corrientes y el voto joven tiene que ser una realidad”, exclamó y luego recibió repetidos aplausos de los militantes.

Valdés mantuvo una cena con los jóvenes correligionarios de la capital el lunes por la noche y en la ocasión no escondió su visión de progresista y su deseo de acompañar a las mujeres en la lucha por la igualdad de condiciones. En ese sentido, reclamó que “no hay que tener miedo a la paridad”. “Si acá hay alguien que cree que la mujer tiene menos capacidad que los hombres, que lo diga”, arremetió ante los presentes.

Según su visión, “la mujer tiene su rol soslayado en la sociedad y, no es que seamos feministas porque no es el tiempo de la mujer, hoy en Corrientes tiene que ser el tiempo de la igualdad, de las posibilidades para hombres y mujeres, y nuestro partido tiene que llevar estas consignas”. De esa manera demandó que la fuerza a la que pertenece trabaje dando ejemplos de participación femenina.

En ese marco, recordó que “antes decían que el cupo femenino era el fin de los partidos políticos. Voté en el Congreso nacional a favor de la paridad, pero eso no cambia nada. Por eso tenemos que tener un pensamiento de igualdad porque todavía la mujer tiene que seguir luchando por ese lugar y la ley debe ser una garantía para tener una sociedad más justa e igualitaria”. Al respecto, marcó su postura al reclamar que “así debe ser la Unión Cívica Radical”.

Al cierre de su exposición, agradeció al intendente de la Capital, Eduardo Tassano, “por darme la oportunidad de hablar ante ustedes” , felicitó a los jóvenes y les pidió: “Seamos muchos más, no solamente en Capital sino en cada una de las ciudades. Hagan el esfuerzo porque a los dirigentes nos cargan de energía cuando sabemos que tenemos presente y futuro con ustedes”.

Desde la JR del Comité Capital de la UCR valoraron el encuentro con Valdés y Tassano porque “afianzaron su acompañamiento a los jóvenes de la ciudad y la provincia. Dieron un claro mensaje de apoyo al voto joven y paridad entre hombres y mujeres”.

“Con ideas claras, trabajo serio y mancomunado, vamos a seguir haciendo de la política correntina la herramienta de transformación social para todos”, expresaron los jóvenes radicales a través de Facebook.