Banderazo patrio de niños de los Centros de Desarrollo Infantil municipales

Martes, 10 de julio de 2018

Los pequeños que asisten a los 15 CDI Mitaí Roga recorrieron la avenida Juan Pablo II junto con sus familias, luciendo indumentaria celeste y blanca y portando una bandera de 150 metros.



Así, ratificaron los conceptos de soberanía e identidad nacional en adhesión al Día de la Independencia. Luego, se realizó un acto en el Paseo Arazaty, que fue encabezado por el viceintendente Emilio Lanari.



Los niños que asisten a las salitas de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) municipales Mitaí Roga participaron este martes al mediodía de un banderazo en el que reafirmaron los valores patrios con motivo de la reciente conmemoración por el 202º aniversario de la Declaración de la Independencia.

El acto, que se realizó en el Paseo Arazaty e incluyó previamente una marcha por la costanera sur Juan Pablo II, fue encabezado por el viceintendente, Emilio Lanari y el secretario de Desarrollo Humano, Cristian Guastavino.

Los pequeños, que estuvieron acompañados por maestras, auxiliares y familiares, hicieron flamear una bandera de 150 metros de longitud, confeccionada especialmente para la ocasión.

“Para nosotros es un motivo de orgullo total. Estamos festejando el Día de la Independencia con el futuro de la Argentina, porque cada uno de estos chicos, con la educación que comienza en nuestros jardines, en sus casas, está construyendo nuevos ciudadanos en los que tenemos puesto la esperanza y la expectativa, para que no sufran los avatares que hemos tenido que sufrir nosotros, nuestros padres y abuelos”, expresó el viceintendente durante el acto.

Lanari dijo sentirse “conmovido, y lo digo de todo corazón, no solamente por ver tantas banderas argentinas, tantos chicos con sus camisetas celestes y blancas, sino porque el futuro del país está acá, en manos de ustedes maestros, de ustedes chicos y de ustedes padres”.

“Sin la formación y el fortalecimiento que nace en la familia y que sigue en los Mitaí, el futuro no va a ser bueno, así que los invito a todos a seguir trabajando, compartiendo, estudiando y formándose”, instó a los presentes.

Seguidamente, hizo uso de la palabra el secretario de Desarrollo Humano, Cristian Guastavino, que manifestó su emoción por ver a tantos chicos festejando la independencia a través de este banderazo patriótico.

El funcionario señaló que la “la verdadera independencia es la que se da y se abre al mundo a través del desarrollo cognitivo e intelectual, es decir, cómo maduramos y crecemos”.

“Muchas veces miramos a la última etapa de la educación, a la universidad, al nivel terciario, pero olvidamos que la etapa más importante de la formación educativa es ésta, de nuestros CDI y de los niveles iniciales, con profesoras de tanta vocación de servicio que no solo transmiten enseñanzas, sino que también dan amor”, valoró.

“En esta caminata que realizamos recién al borde del río Paraná se notó eso: vocación y servicio. Por eso, en nombre del intendente Eduardo Tassano, quiero felicitarles a todas las que de una u otra forma le ponen amor todos los días a estos chicos que tienen esa mirada y ese brillo tan sincero, humilde, tan nuestro, mirada que queremos todos para una mejor provincia y por supuesto, para un mejor país”, subrayó Guastavino.

Por último, el subsecretario de Educación, Ramón Cáceres, manifestó que “es una alegría y, al mismo tiempo, una felicidad festejar la Independencia con estos chicos que pertenecen a nuestros 15 Centros de Desarrollo Infantil Mitaí Roga, que le dan brillo a este acto”.

“La idea fue que los chicos estén acompañados de sus familias, con este gran banderazo que se hizo desde el club Boca Unidos al Paseo Arazaty, impregnando en todos ellos el sentido de pertenencia, ya que son el futuro del país”, expresó Cáceres.



PRESENCIAS

También participaron del acto los subsecretarios de Coordinación de Políticas Sociales, Marcos Hanke; de Economía Social, Ignacio Rodríguez Mateos; de Cambio Cultural y Ciudadanía, José Sand; entre otros funcionarios y directoras de los CDI municipales.