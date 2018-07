Sampaoli tiene otra oportunidad y continuarán las reuniones Martes, 10 de julio de 2018 Tapia y Angelici expusieron sus evaluaciones del ciclo, pero no separaron al DT de su cargo en la Selección Argentina. El casildense tomará las riendas del Sub 20. Los detalles.





El presidente de la AFA Claudio Tapia y el vice de la casa madre del fútbol argentino, Daniel Angelici, le comunicaron al entrenador Jorge Sampaoli los motivos por los que piensan que su ciclo en la Selección Argentina debería terminar.



Informaciones previas y durante el momento de la cumbre entre los dirigentes y el Zurdo de Casilda aseguraron que era el fin de su estadía en la Albiceleste y que restaba saber el acuerdo para que se dé la salida del técnico, cuyo contrato tiene una claúsula alta, por lo que los directivos tratarían de negociar este punto en los próximos días.



Sin embargo, terminada la cita entre los tres, se supo que Sampaoli continúa al frente de la Selección y que seguirán las reuniones para detallar los pasos a seguir.



Según su contrato, su salida se puede dar luego de la Copa América 2019 (Brasil), pero el interrogante sobre cuánto tiempo seguirá en su puesto sigue abierto.



Además, en el encuentro Sampaoli presentó un balance de lo que fue su gestión hasta el momento mientras que Tapia y Angelici expusieron también sus argumentos manteniendo la postura de arreglar la salida del entrenador.



Horas después del cónclave, desde la AFA confirmaron mediante su sitio oficial que Sampaoli “será el encargado de dirigir al seleccionado Sub 20 en el torneo que se disputará en L’ Alcudia, Valencia, a finales de julio”.



“En tanto, en la próxima reunión de Comité Ejecutivo pactada para fin de mes, los dirigentes realizarán una evaluación conjunta de como ha sido el proceso del entrenador hasta este momento”, agregaron.