Asesinan a balazos a un asador en una cena

Martes, 10 de julio de 2018

Ramón Chelín Duette (40) murió en el lugar del ataque, un domicilio del barrio Cremonte. Un compañero suyo, Ramón Alvarenga (30), se halla en el hospital Escuela. Incautaron 7 vainas calibre .380.





Un hombre murió y otro resultó herido de gravedad al recibir disparos de arma de fuego. El hecho ocurrió ayer, a las 3.30, en un domicilio situado en el pasaje Belascoain al 6000, del barrio Cremonte, de la capital correntina, dijeron fuentes policiales.

Ramón Duette (40), a quien lo llamaban Chelín, y un compañero suyo, Ramón Alvarenga (30), fueron contratados para hacer un asado en un fiesta familiar, que comenzó en la noche del domingo.

Después de la cena y de la prolongada sobremesa, avanzando sobre la madrugada de ayer, por motivos que no trascendieron a la prensa, el hermano del dueño de casa, Axel Maldonado, empuñó una pistola calibre .380 y atacó a balazos a los parrilleros. Luego de la agresión huyó para entregarse horas después.

Chelín Duette dejó de existir en el lugar mientras que Alvarenga recibió dos impactos: uno, en el abdomen y otro, en una pierna.

Fue sometido a una intervención quirúrgica y su estado es reservado. Se encuentra en la sala de cuidados intensivos.

El sumario está a cargo de la comisaría 10ª e interviene el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Norma Beatriz Agraso, Fiscalía de Instrucción Nº 1 de Buenaventura Duarte.



Poco después del mediodía, el agresor se entregó acompañado de un abogado



Poco después del mediodía de ayer, en la guardia de la comisaría 7ª se entregó Axel Maldonado. Lo hizo de manera voluntaria y acompañado de un abogado.

Maldonado está acusado de atacar a balazos y causar la muerte de Ramón Duette y heridas de gravedad a Ramón Alvarenga.

No trascendió el motivo por el que se presentó en la comisaría 7ª y no en la comisaría 10ª, que interviene por jurisdicción en el hecho.

Maldonado quedó preso e incomunicado bajo el cargo de homicidio y tentativa de homicidio. No trascendió si hizo entrega del arma empleada, una pistola calibre .380, que sería una Bersa Thunder.

Esta mañana podrían trasladar al detenido al Juzgado de Instrucción Nº 1, donde lo identificarán formalmente además de constatar otros datos personales como su domicilio y ocupación, entre otros detalles.

La comisaría que tiene a cargo las actuaciones dispone de 10 días para girar el sumario al Juzgado con una prórroga de 5 días. En el sumario, que luego pasará a formar parte del expediente, se encuentran relatos de testigos, croquis del lugar, fotografías, actas, entre otras piezas.

Los testigos luego deberán ratificar sus expresiones en sede judicial. Trascendió que en el escenario del ataque la policía levantó al menos 7 vainas del calibre.380.

Una vecina comentó a radio Sudamericana que escuchó varios disparos sin poder dar precisiones de la cantidad y que los estampidos la despertaron.

Dijo que no se levantó y recién a las 5 tuvo que levantarse cuando la policía golpeó la puerta de su casa.