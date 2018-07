El PJ local busca unificar criterios y abrir el diálogo con sus dirigentes de base Martes, 10 de julio de 2018 No existe un sector representativo para los afiliados y dirigentes. Ríos trata de volver a la escena contando con cierto respaldo orgánico dentro de la estructura formal. Camau y Víctor Cemborain juegan su propio juego lejos del PJ.



El Partido Justicialista (PJ) local busca salir del estado de letargo en el que se encuentra desde que perdiera todos los turnos electorales en 2017 cuando no logró retener los distritos municipales más importantes de la provincia, y alista un proceso de recuperación sin tener liderazgos que muestren el rumbo de cara a lo que serán las elecciones del año entrante.

En este devenir el exintendente de la Capital Fabián Ríos, busca que sus seguidoras encaren el proceso por el cual el partido vuelva a la movilización, en una estrategia que persigue sumarlo a Unidad Ciudadana, el sello con el cual el kirchnerismo busca aparecer con la cara lavada tras la candidatura del diputado nacional Agustín Rossi, pero que tiene como verdadero trasfondo es el operativo retorno de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.

Uno de los que intentó explicar este proceso fue el diputado provincial, José Mórtola, quien dio una radiografía de la preocupante situación de crisis de representación que vive el otrora partido fuerte de la Argentina.

Sin “pelos en la lengua” dijo abiertamente que el PJ “no tiene un mandamás”. Es decir que desnudo lo que es un secreto a voces, "tras la derrota la dirigencia de base no reconoce a los estrategas de la derrota justicialista más importante de los últimos años".

“El PJ es verticalista. No hay que buscar un mandamás en este tiempo porque es un tiempo de reconstrucción y encuentro, y ahí buscamos la unidad. Ya llegará el momento de poner nombres propios a esta unidad, pero hoy es un tiempo de tránsito con diálogo y concordia”, dijo el diputado, sin hacer alusión a que la dirigencia partidaria les pide un mea culpa tanto a Ríos como al senador nacional, Carlos Mauricio Camau Espínola, y toda la mesa directiva del partido por los resultados del año pasado.

“Tenemos muchos referentes territoriales, de peso, con trayectoria, hablar de candidaturas hoy es algo muy apresurado. La necesidad de los correntinos pasa por otro lugar y lo vemos en las reuniones que llevamos adelante con la dirigencia. Tenemos sí que consolidar el proyecto en el que venimos trabajando y en la unidad del Partido Justicialista”, explicó.

En el PJ hoy quienes solicitan la apertura en la toma de las decisiones son los intendentes que lograron triunfar en sus distritos, quienes formaron una liga que pide pista a la hora de las definiciones y sobre todo de armar las listas de legisladores provinciales que se abrirán el año entrante.

Mórtola se refirió también a las figuras destacadas que tiene el PJ y su actual postura en el armado que buscan hacer prosperar. En ese sentido, habló de Víctor Cemborain, de Mercedes; Ríos y Camau.

“Víctor Cemborain nunca estuvo dentro de la estructura de la PJ, para dejar las cosas en claro. Siempre fue un socio estratégico y que lógicamente tiene sus aspiraciones como así también su visión para presentarse a los siguientes turnos electorales como concejal o legislador provincial o quizá para gobernador, pero está dentro de sus aspiraciones”, explicó, poniendo paños fríos al alejamiento del mercedeño.

“Fabián Ríos cumple un papel muy importante dentro del partido, más allá de que se haya llamado a silencio en este tiempo. Vamos a continuar teniéndolo en cuenta, ya que en el interior nos preguntan por él. Es un hombre de vasta experiencia a escala provincial y nacional”, explicó.

“Camau también representa a un grupo de compañeros. Fue nuestro candidato a gobernador dos veces, con buena performance. Es un hombre que debe sumarse a este proceso del diálogo y la unidad, que incluya a todos y que a nadie se tire por la ventana”, manifestó teniendo en cuenta que se encuentra lejos de la estructura partidaria y con ansias de pasar a Cambiemos.