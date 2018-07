Tassano celebró el 9 de julio con vecinos del barrio Independencia

Martes, 10 de julio de 2018

El intendente y parte de su equipo de trabajo formaron parte de los festejos por el Día de la Independencia, en el barrio homónimo. Hubo música, concursos de baile con premiaciones, fútbol con los niños de la zona y actividades lúdicas y recreativas.









El intendente Eduardo Tassano y funcionarios municipales participaron de los festejos por el Día de la Independencia en el barrio que lleva ese nombre. La jornada vespertina contó con música, concursos de baile, fútbol con los niños de la zona y diversas actividades recreativas. De esta manera, la gestión municipal muestra una vez más su empatía y cercanía con la gente de diversos puntos de la ciudad.

“Para nosotros es un orgullo poder estar en estos eventos, participar, compartir esta identidad patria en estos 202 años de la declaración de la independencia y a la vez reivindicando el nombre de este barrio tan popular, trayendo numerosas propuestas, compartiendo la jornada con los vecinos, lo que a su vez produce un vínculo muy afectivo con la Municipalidad y también con la propia gente”, manifestó el director general de Actividades Culturales, Martín Romero, en el marco de las celebraciones.



RECONOCIMIENTO A “TITA”

Tras finalizar las premiaciones, se efectuó un reconocimiento a “Tita”, una vecina del barrio, quien se caracteriza por llevar adelante asiduamente, motu proprio, tareas en cuidado de la plaza y del medioambiente en general.

En la oportunidad, Tassano pidió la palabra y reconoció públicamente la responsabilidad ciudadana demostrada por esta mujer. Hizo hincapié en el trabajo llevado adelante desde la Municipalidad en materia de recolección diferenciada de residuos, al tiempo que agradeció la iniciativa de los vecinos en este aspecto. “Acá, hasta el año 2017, no se hablaba de la basura más que para criticar, y no se cuidaba el ambiente. Esto que ella está haciendo es justamente lo que nosotros impulsamos en los barrios. En este momento lo estamos haciendo en el Molina Punta y el Juan XXIII, a través del Reciclando Juntos, que ejecuta la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable”, señaló.

“Es un cambio muy importante que estamos haciendo para nuestros chicos y me alegro de que aquí haya sido una iniciativa suya, señora, así que la felicito”, dijo el intendente dirigiéndose a la vecina. “Este es el camino por el que tenemos que tomar en Corrientes”, remarcó finalmente.

El intendente estuvo acompañado por los secretarios de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Bartra; y los subsecretarios de Coordinación de Políticas Sociales, Marcos Hanke; de Transporte, Lisandro Rueda; de Planificación y Análisis de Gestión, Ignacio Maldonado Yonna y de Cambio Cultural y Ciudadanía, José Sand, entre otros funcionarios.

Luego de las actividades deportivas y recreativas, compartieron un mbaipú popular con la gente del lugar.