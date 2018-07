Beatriz Salomón: “La justicia divina está llegando”

Lunes, 09 de julio de 2018

La exvedette opinó sobre la internación de Morena Rial y cargó contra el periodista. Además, le dijo que “muchas de las cosas que dijo tu hija son verdaderas”.







Beatriz Salomón opinó sobre la internación de Morena y cargó duramente contra Jorge Rial. “El amor de tu hija no vas a poder comprarlo”, sentenció la exvedette.



La exvedette usó su cuenta de Twitter para disparar contra el conductor de Intrusos, con quien mantiene una pelea desde hace unos años.



“Mira Jorge Rial te voy hablar como madre y padre que soy a una hija que está mal se le debe amor contención y presencia no se la debe sacar dopada de una clínica y sin consentimiento de ella meterla en una clínica de salud mental esto jamás te lo va a perdonar”, dijo Beatriz sobre la internación psiquiátrica de More.



Luego siguió: “Yo creo que tendrías que tomar clases de buena persona y cambiar tu corazón, además muchas de las cosas que dijo tu hija son verdaderas como que destruiste flias y a mucha gente le hiciste daño. ¿No será que ella siente vergüenza del padre que tiene?”.



“Mirá la justicia en este país es horror; sin embargo, todo lo tuyo sale rápido con la plata carroñera que te ganas y tus amistades corruptas. Sin embargo la justicia divina está llegando y el amor de tu hija no vas a poder comprarlo”, tiró.



Apenas comenzó el conflicto entre padre e hija, Salomón trató al periodista de “basura humana” y celebró que Morena “le saque la careta”.