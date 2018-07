Justin Bieber se comprometió con Hailey Baldwin

Lunes, 09 de julio de 2018

Luego mostrarse juntos por las calles de Nueva York, el cantante y la modelo sorprendieron con su compromiso. Enterate cómo fue la propuesta.





Luego de reavivar las llamas de su amor, Justin Bieber y Hailey Baldwin sorprendieron a todos con su compromiso.



De acuerdo a E! News, el ídolo pop canadiense y la modelo y sobrina de Alec Baldwin se comprometieron “el sábado por la noche frente a una multitud en Baker’s Bay”.



“Justin hizo arreglos para el anillo cuando estaban en Nueva York y sabía que quería proponerle matrimonio. Fue una decisión repentina, pero Justin siempre supo que Hailey y él tenían un vínculo especial que era incomparable”, dijo una fuente a la publicación.



“La propuesta fue un momento muy feliz y Hailey fue tomada por sorpresa. Su cara estaba en estado de shock, pero se nota que ambos están enamorados”, dijo la fuente.





“Desde que se reunieron, han sido inseparables y Justin sabe que no puede vivir sin Hailey. Ellos habían hablado sobre el matrimonio antes, pero Hailey no pensó que sucedería tan rápido”, asegura ora fuente cercana.



En 2016, Justin y Hailey sorprendieron con su romance, que desde entonces ha sido intermitente. Recientemente reavivaron su relación, haciendo viajes juntos a Miami y Nueva York. Fueron vistos en la gran manzana la semana pasada, tomados de la mano. También se mostraron muy afectuosos en Los Ángeles, donde se les vio tomados de la mano y besándose.



Si bien la pareja aun no se refirió al tema, la madre de Justin, Pattie Mallette, tuiteó este sábado: “Love Love Love Love Love Love Love”.