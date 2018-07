Un policía retirado mató a dos ladrones en una entradera

Lunes, 09 de julio de 2018

La víctima, de 71 años, los enfrentó a los tiros y terminó gravemente herido de dos disparos.





Ángel Alejandro García (71), ex policía federal, entraba a su casa cuando lo sorprendieron cuatro ladrones. Lo alertaron los gritos desesperados de su mujer, que los vio detrás de su marido, en el barrio de Villa Alianza, de la ciudad de Caseros.



El intento de asalto derivó en tiroteo no bien el dueño de la propiedad dio la voz de alto y dos de los asaltantes empezaron a disparar. Dos de ellos murieron y el agente retirado terminó internado con un tiro en la cara y otro en el abdomen. Los investigadores buscan a otros dos prófugos que participaron del sangriento episodio.



Eran alrededor de las 20 del sábado cuando García llegó en su Volkswagen Voyage gris a su casa, ubicada en México y Belgrano, en el partido de Tres de Febrero, al noroeste del conurbano bonaerense. Detrás suyo bajaron cuatro ladrones de un Peugeot 208 color blanco y quisieron cometer una entradera.



Uno ingresó cuando la víctima intentaba cerrar la reja y llegó hasta el umbral de la puerta. Estaban armados y, ante la escena, la esposa de García, de 58 años, empezó a gritar para pedir ayuda.



En ese momento, el dueño de casa dio la voz de alto, se identificó como policía y sacó su arma, una Browning 9 milímetros que tenía registrada a su nombre. Comenzó a disparar e hirió a uno de los asaltantes que quedó tendido en la entrada.



El asaltante que estuvo a punto de ingresar a la casa tenía una capucha negra, guantes y sería mayor de edad. Al cierre de esta edición, todavía no había sido identificado.



Pero el tiroteo siguió con otro de los ladrones que todavía estaba arriba del coche en el que se trasladaban. Murió sentado al volante tras ser baleado de un tiro en el pecho, ya que el ex policía le disparó a través de la ventanilla.



Según fuentes policiales consultadas por Clarín, el auto blanco en el que se trasladaban los ladrones había sido robado. “Tenía orden de secuestro por un hurto denunciado en la comisaría 5° de Morón”, confirmaron.



Los otros dos asaltantes escaparon corriendo y las víctimas del intento de robo no supieron precisar si estaban en un segundo vehículo de apoyo. Al cierre de esta edición, seguían prófugos y no habían sido identificados. Los peritos de la Policía Científica levantaron huellas en el auto para intentar identificarlos.



García fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, de Ciudadela, a unas 30 cuadras de su casa. “Fue herido de un disparo en el sector izquierdo del abdomen y otro en el rostro, en el maxilar inferior. La bala se alojó delante de las vértebras cervicales”, confirmaron los voceros.



A pesar de las heridas, el ex policía estaba fuera de peligro y pudieron trasladarlo al Churruca, en el barrio porteño de Parque Patricios, donde se recupera de las heridas, según fuentes municipales.



La investigación quedó a cargo de la UFI N° 1 de San Martín, de Alejandra Alliaud. En la zona del hecho no hay cámaras de seguridad, aunque sí en las inmediaciones, por lo que se buscaban pistas para establecer la ruta de escape de los dos delincuentes.