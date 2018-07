Di María podría dejar PSG y mudarse a Italia

Lunes, 09 de julio de 2018

Carlo Ancelotti, entrenador de Napoli, lo pide como refuerzo. Según medios italianos, el club de la Serie A ya se habría comunicado con el rosarino.



Cuando Napoli contrató al entrenador Carlo Ancelotti lo hizo pensando en armar un equipo con pretensiones de campeón.



Los napolitanos quieren romper la hegemonía de la Juventus en la Serie A, por eso llevaron a un probado ganador como el ex técnico de Real Madrid y Bayern Münich, entre otros equipos.



La lista de posibles refuerzos confeccionada por Ancelotti incluye al argentino Ángel Di María. También al chileno Arturo Vidal, al brasileño David Luiz y al francés Karim Benzema.



El rosarino no tiene asegurada la titularidad en Paris Saint Germain, mucho menos después del increíble mundial del francés Kylian Mbappé. Aunque se sabe que el nuevo entrenador, Thomas Tuchel, lo tiene en sus planes.



A los italianos no les será fácil sacar al argentino del PSG. Confían en la obligación de los franceses de vender para adecuarse al fair play financiero. Según informa el diario L’equipe, los parisinos deberán tener ingresos por 60.000.000 de euros para equilibrar sus cuentas.



Ancelotti es uno de los entrenadores que mejor provechó sacó de Fideo. En la temporada 2013-2014, Real Madrid fue campeón de la Champions League con el argentino en gran nivel.



El prestigioso medio italiano Premium Sport confirma que ya existió un contacto entre el club y Di María. Aureliano De Laurentiis, mayor accionista y presidente de Napoli, le habría ofrecido un contrato por tres temporadas a cambio de 5.000.000 de euros anuales.