Tassano supervisó obras pluviales en el barrio Bañado Norte

Domingo, 08 de julio de 2018

El jefe comunal recorrió este sábado la zona en la que, con camiones, tractores y retroexcavadoras, se ejecutan importantes tareas de limpieza de desagües y colocación de caños pluviales, para evitar inundaciones. “La gente está muy contenta, así que nosotros estamos satisfechos con lo que se está haciendo”, manifestó.



“El intendente nos visitó y nos prometió que iba a hacer esta obra y lo está cumpliendo. No tengo palabras, no sé más qué decir. Estamos muy agradecidos”, dijo Ángel Gómez, vecino del barrio.



El intendente Eduardo Tassano recorrió este sábado el barrio Bañado Norte, supervisó los trabajos que lleva adelante la Municipalidad en materia vial y pluvial, al tiempo que conversó con los vecinos, a quienes les había prometido acerca de la realización de estas acciones, con vistas a evitar inundaciones a futuro. “No tengo palabras para decir. El 14 de mayo el señor Tassano nos prometió que iba a hacer esta obra y lo está cumpliendo, así que estamos muy agradecidos”, dijo Ángel Gómez, vecino del barrio, en cuya casa se había realizado la reunión con el titular del Ejecutivo municipal y parte de su equipo de trabajo.

Con grandes maquinarias, como camiones, tractores y retroexcavadoras, operarios municipales llevan adelante acciones integrales en el barrio Bañado Norte, a fines de evitar inundaciones en esa zona costera de la ciudad. Paralelamente, se realizan acciones de perfilado de calles y cuneteos, entre otras labores.

En la reunión mantenida en mayo, Tassano les dio su palabra a los vecinos en cuanto a la realización de este tipo de obras. Este sábado, recorrió el lugar junto con el viceintendente, Emilio Lanari; los secretarios de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano; de Infraestructura, Nicolás Diez y de Desarrollo Urbano, Alejandra Wichmann; los subsecretarios de Cambio Cultural y Ciudadanía, José Sand y de Higiene y Uso del Espacio Público, Javier Rodríguez; y la concejala Florencia Ojeda; entre otros funcionarios municipales.

“Estamos en la calle Alem. En la reunión que tuvimos en la casa del señor Ángel Gómez, nos dijeron que esta zona se inundaba mucho, que faltaban cuneteos”, recordó el titular del Ejecutivo municipal. “Iniciamos esta obra, ahora se están colocando tubos. Esto va a drenar con entubamientos, que es lo que estamos queriendo hacer acá, para que esta zona no se inunde y poder darles un mayor bienestar a los vecinos”, señaló al respecto.

“Estamos en nueve zonas simultáneas con los arreglos de calles de tierra. Ahora venimos a visitar a la gente del Bañado Norte porque queríamos verificar cómo estaban las obras y cómo están los vecinos. La gente está muy contenta, así que nosotros estamos satisfechos con lo que se está haciendo”, indicó Tassano en el marco de la recorrida llevada a cabo este sábado a la mañana.



PLAN HÍDRICO

En ese contexto, el jefe comunal hizo hincapié en los avances a través del Plan Hídrico. “Tiene dos fases: una, de limpieza y desobstrucción, con un trabajo importante que estamos llevando adelante con el famoso robot en diversos lugares de la ciudad, como ahora lo está haciendo en La Rioja y 3 de Abril; y también este tipo de trabajos en calles de tierra, de limpieza y desobstrucción y generación de entubamientos en donde no los hay”, recordó.

A su vez, Tassano hizo referencia a la planificación de obras pluviales de gran envergadura que se llevarán a cabo en la ciudad junto con el Gobierno provincial. “Tenemos las grandes obras, que estamos esperando para licitar dentro de poco, como el aliviador de La Olla, la obra en Trento, la avenida Jorge Romero y seguramente la Exvía”, aseveró.



VECINOS SATISFECHOS

En el marco de la recorrida, el intendente y su equipo recibieron el cálido agradecimiento de los vecinos por el cumplimiento de las promesas realizadas en el encuentro mantenido a mediados de mayo.

En ese marco, Ángel Gómez, anfitrión en aquella oportunidad, puso de manifiesto su satisfacción por las obras que se están haciendo: “Nuestra cuadra se inundaba toda, y con esto esperamos que terminen las inundaciones. Como el intendente nos visitó y nos prometió lo que iba a hacer en la cuadra y los alrededores, en este momento estamos muy agradecidos con él, con su equipo de trabajo y con todos sus colaboradores de la delegación, que siempre están con nosotros”, sostuvo.

“No tengo palabras para decir. El 14 de mayo, el día de mi cumpleaños, me vino a saludar el señor Tassano y nos prometió que iba a hacer esta obra y lo está cumpliendo, así que estamos muy agradecidos”, celebró. “Ahora volvimos a conversar y nos dijo que se va a seguir con las obras, así que no sé más qué decirle al señor intendente. Estamos muy agradecidos”, expresó el vecino.



LAS OBRAS

Durante la recorrida, el secretario de Infraestructura de la Municipalidad, Nicolás Diez, recordó en qué consisten los trabajos que se ejecutan en el Bañado Norte. “Esto lo vamos a replicar en toda la ciudad de Corrientes y tiene que ver con la desobstrucción de caños, de toda la cañería de desagües pluviales de la ciudad, como también la reposición de algunos que se llegan a romper”, dijo.

En ese contexto, hizo hincapié en la recuperación del funcionamiento del obrador Río Paraná, que había sido abandonado en gestiones anteriores y que ahora volvió a fabricar caños pluviales, los que se colocan en los barrios de forma absolutamente gratuita. “Les queremos transmitir a los vecinos que cuando cambiamos tubos y caños, lo hacemos gratuitamente. Esto quiere decir que la Municipalidad concurre en beneficio de la gente dándole los caños en forma gratuita. Lo quiero recalcar para que quede perfectamente claro”, insistió.

“Ya hemos puesto en marcha esa fábrica de caños que estaba abandonada de gestiones anteriores y lo que estamos teniendo en una producción suficiente en cantidad y calidad, como para acudir a cada uno de los vecinos”, reiteró Diez.

“Lo que hacemos es un trabajo integral de los barrios, que tiene que ver con el perfilado, la iluminación, el corte de pasto. Todo se conjuga dentro de la parte de Infraestructura, pero además también trabajan diversas áreas de la Municipalidad, como Desarrollo Humano, Salud, Planificación, Higiene y Uso del Espacio Público, entre otras”, dijo el secretario de Infraestructura. “Todo esto lo estamos llevando adelante y lo vamos a replicar barrio a barrio de la ciudad de Corrientes. Hay un cronograma de tareas que ha diseñado el intendente con el que vamos a concurrir con cada una de las áreas para tener éxito. De eso se trata”, finalizó.