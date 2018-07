Francia pudo con Uruguay y está en semifinales Viernes, 06 de julio de 2018 Con goles de Varane y Muslera en contra, el seleccionado europeo se metió entre los cuatro mejores del Mundial de Rusia. El equipo de Tabárez no pudo contar con Cavani.



Francia no detiene su marcha ganadora en el Mundial de Rusia 2018 al vencer 2-0 a Uruguay en los cuartos de final, disputados en Niznhy Novgorod.



La selección de Didier Deschamps se puso en ventaja en el final del primer tiempo (39 minutos) tras un cabezazo de Raphael Varane tras un centro de Antoine Griezmann.





Luego, a los 15 del complemento, llegó el error del arquero charrúa, Fernando Muslera, quien no pudo contener un remate de Griezmann. Fue el 2-0 para los galos y partido liquidado.





Uruguay no pudo contar con su goleador, Edinson Cavani, lesionado en el gemelo de su pierna izquierda.



Francia metió a Uruguay en su propia trampa y le ganó copiando su receta. Un gol de pelota quieta y de cabeza para romper la barrera defensiva y otro tanto anotado por Griezmann, el francés más uruguayo, aniquilaron los sueños celestes.



Griezmann dejó de lado el mate y se erigió como jugador clave del choque, tomando el tiro libre que terminó en gol de Varane y con el segundo tanto, regalo del guardameta, que con un grosero error provocó el cierre del partido.



Enfrente, Suárez deambuló sin ideas, quizás extrañando los pases de Edinson Cavani, que con su lesión en el gemelo izquierdo comenzó a sentenciar la suerte de su país en Rusia.



Francia sigue en carrera y esperando rival del choque que disputarán este viernes Brasil y Bélgica, mientras que Uruguay se vuelve a casa con la duda de si 12 años de proceso ininterrumpido del veterano Oscar Tabárez llegaron en Rusia a su fin.