La chicana del Pity Martínez a Boca por los refuerzos Viernes, 06 de julio de 2018 Al 10 de River le preguntaron por los refuerzos del clásico rival en este mercado de pases. “No me asustan”, dijo el volante. Además, habló sobre una futura venta.



Lejos del ruido mediático que genera cada mercado de pases, River realiza la pretemporada en Estados Unidos conservando el perfil bajo. Mientras tanto, en Boca las noticias de los refuerzos eclipsan la fiebre mundialista.



Gonzalo Martínez, una de las figuras del equipo de Marcelo Gallardo, se refirió al movimiento del mercado con una frase que hizo ruido: “No me asustan los refuerzos”.



“Cada uno lo hace a su manera. River, en el mercado anterior, hizo un esfuerzo muy grande de traer jugadores de jerarquía”, sostuvo el Pity en diálogo con el programa Superclásico, que se emite por Radio Rivadavia.





El 10 es uno de los futbolistas que en cada receso suena como posible baja. Martínez no desespera: “No ha llegado nada ni me lo han transmitido. Cuando llegue, lo hablaremos. Como no llegó nada, no pienso en irme. Si llega la oferta son momentos que tenés que pensar y hablarlo”.



“Vamos a ver qué pasa más adelante, pero la idea no es irme. Estoy feliz de vivir otra pretemporada acá en el club, es lindo llevar esta camiseta. Soy muy privilegiado, lo digo siempre. Cada vez que tengo que volver lo hago con mucha felicidad”, cerró.



El Pity tiene contrato con River hasta junio de 2020: “Ya tengo 25 años, no tengo 20. Es una linda edad para partir, pero no ha llegado nada y no pienso en irme. Además no tengo pasaporte comunitario”.



Gallardo considera prioritaria la incorporación de un lateral izquierdo, luego de la partida del uruguayo Marcelo Saracchi al fútbol alemán. Uno de los apuntados es otro charrúa, Lucas Olaza, defensor de Talleres.



El equipo cordobés pretende una suma demasiado elevada para el mercado local. Aprovecha así el interés que despierta Olaza en varios clubes del extranjero. Entre otros, Benfica, Espanyol de Barcelona y Sampdoria.