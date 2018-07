Carniello se sumó a Boca Unidos

Viernes, 06 de julio de 2018

El exfutbolista de Atlético Rafaela acordó su vinculación al elenco “aurirrojo”. Fue clave la comunicación que mantuvo con Carlos Mayor, quien ahora pretende incorporar un arquero de alto nivel.





El 9 de sep­tiem­bre se va acer­can­do si­gi­lo­sa­men­te y Bo­ca Uni­dos quie­re es­tar pre­pa­ra­do con vis­tas a la fe­cha en que ha­rá su de­but en el Fe­de­ral A. Por eso ayer ofi­cia­li­zó el arri­bo de Os­car Car­nie­llo, de­fen­sor de je­rar­quía que lle­ga pro­ve­nien­te de Atlé­ti­co Ra­fa­e­la.



El fut­bo­lis­ta, de 29 años y oriun­do de la lo­ca­li­dad san­ta­fe­si­na de Vi­la, ade­más de la “cre­ma” ra­fa­e­li­na su­po ju­gar en Co­lón de San­ta Fe, Ever­ton de Chi­le y San Mar­tín de San Juan, en­tre otros.

La za­ga era uno de los pues­tos que el en­tre­na­dor Car­los Ma­yor in­sis­tía en re­for­zar. Por eso se bus­có a Car­nie­llo, quien so­bre­sa­le por su ve­lo­ci­dad pa­ra cu­brir la úl­ti­ma lí­ne­a. Ade­más, brin­da do­ble al­ter­na­ti­va, ya que pue­de ju­gar tam­bién co­mo la­te­ral, aun­que -­en principio-­ lle­ga pa­ra de­sem­pe­ñar­se co­mo cen­tral.

La se­ma­na pa­ra Bo­ca Uni­dos con­ti­nuó “mo­vi­da” en ma­te­ria de in­cor­po­ra­cio­nes, ya que en el ini­cio de la mis­ma lle­ga­ron Ge­rar­do Ma­ciel y Mar­tín Fa­bro, quien en re­a­li­dad te­nía vín­cu­lo vi­gen­te con el club, aun­que tu­vo un gran ges­to al ba­jar de ca­te­go­ría tras su pa­so por Brown de Adro­gué.

Pre­via­men­te se con­cre­tó el arri­bo de Ni­co­lás Le­des­ma y tam­bién re­gre­sa­ron de sen­dos pa­ses a prés­ta­mo Ju­lio Cá­ce­res y Cris­tian Nú­ñez, quie­nes ya vie­nen tra­ba­jan­do en la pre­tem­po­ra­da.

Aho­ra la prio­ri­dad pa­ra Bo­ca Uni­dos es con­tra­tar un ar­que­ro. Ma­yor pre­ten­de que sea de pri­mer ni­vel, ya que es un pues­to cla­ve pa­ra con­for­mar la “co­lum­na ver­te­bral” de cual­quier equi­po. Aun­que no tras­cen­die­ron nom­bres, se­ría uno que es­tu­vo ju­gan­do en la B Na­cio­nal.

Por otra par­te, el me­dio­cam­pis­ta Die­go Sán­chez Pa­re­des, quien era muy po­co pro­ba­ble que iba a se­guir en Bo­ca Uni­dos, has­ta aho­ra no en­con­tró club y eso de­ja la puer­ta abier­ta con el “au­ri­rro­jo”.

Sán­chez Pa­re­des te­nía prác­ti­ca­men­te ce­rra­da su trans­fe­ren­cia al fút­bol pa­ra­gua­yo, pe­ro se ca­yó a úl­ti­mo mo­men­to la ope­ra­ción y aho­ra eva­lúa las op­cio­nes del mer­ca­do. Mien­tras tan­to, en Bo­ca Uni­dos no lo des­car­tan.