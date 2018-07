Gestionan $160 millones para obras contra inundaciones en Goya

Sábado, 07 de julio de 2018

Una misión conjunta entre Nación, FONPLATA -organismo multilateral de crédito- y Gobierno Provincial recorrieron e inspeccionaron, este jueves, realizaciones ejecutadas y áreas identificadas para intervenir. Se trata de una acción en el marco de las últimas etapas de evaluación del proyecto ejecutivo para la construcción de tres nuevas cuencas en la ciudad, impulsado por el gobernador Gustavo Valdés y elaborado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas.





Una misión conformada por técnicos de Nación, Provincia y un organismo multilateral de crédito recorrieron, ayer en Goya, obras realizadas por el Gobierno de Corrientes y el área identificada para futuras realizaciones en el marco del plan integral contra inundaciones en la ciudad que se ejecuta a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas.







A través de la Sub Unidad Ejecutora Provincial (SUEP) de la cartera económica, la Provincia presentó un proyecto ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Valdés, solicitando financiación para la ejecución de obras pendientes por 160 millones de pesos.







En el marco del análisis de este proyecto, hoy técnicos del organismo multilateral FONPLATA y del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de Nación, a través de la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de la Obra Pública y de la Dirección Nacional de Preinversión (DNPRI), fueron recibidos, guiados y acompañados por funcionarios de la SUEP - Hacienda en una visita de inspección a Goya, encabezada por Claudio Feletti, coordinador de la Unidad dependiente del ministro Enrique Vaz Torres. En este marco, tomaron contacto además con funcionarios municipales.







“Estamos en la última sub-etapa de evaluación del proyecto ejecutivo para las obras; de avanzar, luego vendría la parte de la elaboración del proceso de licitación, de los pliegos. Por el monto de las obras en Goya, tiene que ser una licitación pública internacional”, explicó la técnica de FONPLATA, Sabrina Dockwiler.







“Todos trabajamos codo a codo para tratar de llevar adelanta estas obras. El objetivo es darle respuesta a las áreas más vulnerables de la ciudad después el punto de vista de las cuencas pluviales y evitar inundaciones. Se estarían resolviendo estos problemas de inundaciones”, afirmó Carlos Silva de la DNPRI.







COMPROMISO Y OBJETIVOS







“Hemos recibido el proyecto ejecutivo, lo hemos visto. Estas son obras importantes para mitigar los efectos de las inundaciones a consecuencia de la corriente de El Niño. En cierta forma va alivianar los riesgos a los que está sometida la ciudad de Goya”, señaló la técnica de FONPLATA.







“Se trata de obras de drenajes con demanda desde hace mucho tiempo para su realización y que se profundizó a raíz de la inundación de 2015”, agregó Dockwiler y agregó: “Estamos viniendo a evaluar en el sitio, como parte del procedimiento que hacemos para evaluar la posibilidad de otorgar la financiación; entrevistaremos técnicos, tomar contacto con algunos de los beneficiarios de la obra y constatar el impacto, la importancia, que estas realizaciones tendrían”







“Entre FONPLATA y la Nación Argentina se firmó un convenio en 2016, y estas obras de Goya Corrientes estarían formando parte del proyecto para financiar”, dio a conocer Dockwiler.







“Estamos coordinado junto a los técnicos de FONPLATA y del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Goya ha sido castigada con las inundaciones, especialmente en 2015. El objetivo es evitar las inundaciones. Tenemos que ver las obras necesarias para completar tres módulos que hacen falta y están incompletos, en el marco de una realización integral”, dijo Silva, técnico del Ministerio del Interior.







“Esta misión tiene la característica de buscar el financiamiento de las obras; por eso estamos acá. Ha venido un experto de FONPLATA en contrataciones para trabajar también con los equipos técnicos en lo que respecta a la elaboración de los procesos licitatorios”, agregó.







INTERVENCIÓN INTEGRAL







En el marco de la ejecución del plan integral contra inundaciones en Goya, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Provincia avanza en el proceso de la obtención de recursos por 160 millones de pesos para financiar obras de nuevas cuencas en la localidad.







En febrero pasado, el gobernador Gustavo Valdés puso en funcionamiento las cuencas 4 y 8, y la repotenciación de una estación de bombeo. En paralelo, la Provincia trabajó en la obtención de recursos para financiar las obras de las cuencas 9,11 y 12, que son zonas vulnerables y determinadas como áreas prioritarias para avanzar en el marco del plan.







Las obras de drenajes inauguradas por el gobernador Valdés, con una inversión de 60 millones de pesos, tienen un alcance de alrededor de 142 hectáreas, considerando que una de las cuencas abarca un área aproximada de 95 hectáreas, y otra estimada en alrededor de 47 hectáreas. Se trata de una primera etapa en la ejecución del plan integral.







El proyecto completo tiene como objetivo el diseño de la red de drenaje secundarios y terciarios que completan la red primaria existente para favorecer los escurrimientos hacia las estaciones de bombeo y de esa manera mejorar el funcionamiento total del sistema.







La obra de repotenciación de la estación de bombeo circunvalación, permite la evacuación de 6m3/segundo y contempla la provisión de un grupo electrógeno para garantizar el funcionamiento ante eventos que puedan provocar interrupción en el servicio energético en la red pública.







“Su funcionamiento es de vital importancia ya que permite la evacuación de los caudales transportados por el canal Circunvalación que colecta los excedentes hídricos de la zona de la ciudad de Goya”, explicó el titular de la SUEP, Claudio Feletti.







EJECUCIÓN EN EL TIEMPO







Si bien la problemática de las inundaciones en la ciudad de Goya se encontraba en la agenda pública, es a partir de la primera gestión del gobernador Ricardo Colombi que se da un decidido y sostenido impulso a las gestiones de las obras y de las medidas no estructurales necesarias para el manejo de la problemática, finalizando y poniendo a disposición del Municipio y la comunidad goyana todas las medidas esenciales para la protección y mitigación contra inundaciones.







Esta gestión se concretó siempre con un criterio integral de ambos tipos de medidas, puesto que tanto las obras hídricas (defensas y drenajes pluviales), como el ordenamiento del área urbana y suburbana, la preservación de los reservorios naturales del agua de lluvia, el cumplimiento de los lineamientos del Plan Director Hídrico, y la concientización y participación ciudadana, constituyen un sistema y un conjunto indispensable para reducir la vulnerabilidad de la ciudad de Goya frente a las inundaciones.







En mayo de 2002 se firmó el contrato de consultoría para la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Defensas Definitivas de Goya; año en el que además se reactiva e impulsa la ejecución de las obras de drenaje urbano y suburbano de Goya, cuyo trámite se encontraba paralizado. Asimismo, se finalizó y entregó al municipio el Diagnóstico Urbano Ambiental Expeditivo de Goya, que analiza la problemática urbana y ambiental de la ciudad y propone la norma para el Ordenamiento de Usos de Suelo por riesgo hídrico, sancionada luego como Ordenanza N° 1130/2002 de Goya.







En 2003 se finalizan y entregan cuatro refugios para inundados al municipio de Goya. En enero de 2004 se hace entrega a la comuna del Proyecto Ejecutivo de las Defensas Definitivas Sectores Norte y Sur. La propuesta ejecutiva incluyó una modificación de la traza del Sector Sur de las defensas a fin de incluir en el recinto defendido la zona del futuro parque industrial y del cementerio, receptando un pedido de los vecinos de Goya.







En noviembre de ese año finalizan las obras de Drenaje Urbano y Suburbano de Goya. Se construyeron 7 (siete) Estaciones de Bombeo, que se entregaron equipadas, y la Red troncal de desagües pluviales. Las obras incluyeron una modificación consistente en el traslado de las Estaciones de Bombeo Cementerio y Caá Guazú a fin de posibilitar la ampliación del recinto solicitada por los vecinos. Un mes después, también en 2004, se entrega al municipio el Plan de Recuperación y Preservación de humedales urbanos Lagunas de los Barrios Mataderos y Bosco de la Cuidad de Goya.







Tras un período fuera de la gestión provincial, se retomaron las acciones como parte del proyecto de obras y medidas no estructurales realizadas para aquella ciudad dentro de los Programas contra Inundaciones.







En 2011 se procedió a llamar a licitación para la obra de reparación y reconstrucción del conducto pluvial de la calle Entre Ríos. En abril de 2012, se produjo la firma de los contratos de consultoría para la elaboración de los Proyectos Ejecutivos de los Drenajes Pluviales Secundarios y Terciarios de la Ciudad de Goya, así como la Optimización del Proyecto Ejecutivo de las Defensas Definitivas de Goya. En tanto que en mayo de 2013 finalizó el Proyecto Ejecutivo de Optimización de las Defensas Definitivas de la ciudad.







FONPLATA







FONPLATA es un organismo multilateral conformado por cinco países: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuya principal misión es apoyar la integración de los países miembros para lograr un desarrollo armónico e inclusivo, dentro y entre las áreas geográficas de influencia de la Cuenca del Plata mediante operaciones de crédito y recursos no reembolsables del sector público.







Es objetivo de FONPLATA contribuir a reducir las disparidades socio-económicas y privilegiar la complementariedad y la sinergia de los esfuerzos de las instituciones de desarrollo nacional, así como de otras agencias de desarrollo, mediante proyectos de dimensión media y pequeña a ser ejecutados en espacios geográficos delimitados.