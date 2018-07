Joven falleció tras complicaciones por un aborto

Jueves, 05 de julio de 2018

El martes por la tarde ingresó al hospital de Perugorría una joven con una hemorragia vaginal de siete días en curso.



Por la gravedad fue trasladada al nosocomio de la ciudad de Goya donde falleció al segundo día de internación. Autoridades sanitarias confirmaron el hecho pero todavía resta corroborar si el aborto fue inducido o no.



Una joven de 27 años ingresó el martes alrededor de las 17 al hospital de Perugorría en muy mal estado, descompensada y con una hemorragia vaginal de siete días en curso. Por lo que se la compensó hemodinámicamente y se la derivó al nosocomio de Goya, donde quedó internada en terapia intensiva.



Autoridades sanitarias informaron que la paciente estuvo en terapia intensiva con un cuadro grave desde el momento que ingresó. Lograron realizarle una cirugía, sin embargo falleció en la madrugada del miércoles. Aún no se pudo corroborar que haya sido una práctica ilegal, sin embargo todo indica que había un aborto en curso.



“Me dijo que estaba embarazada, que aparentemente había perdido su bebé y que no vino a la consulta porque una amiga le dijo que haga reposo en su casa. Hice todo lo que pude, la derivamos de urgencia a Goya pero estaba muy mal”, se lamentó la directora del nosocomio de Perugorría.



La joven dejó dos hijos, uno de 6 y otro de 10 años.